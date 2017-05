Ein fast perfektes Turnier für Sophie Reef

Haftenkamp Hochklassiger Dressursport mit einem sehr guten und mit 18 Teilnehmerpaaren auch großen Starterfeld beendete das große Dressurturnier des Reitsportclubs Haftenkamp. Isabel Freese, Angestellte im Turnierstall von Paul Schockemöhle (Steinfeld), stellte mit dem 11-jährigen niederländischen Hengst „Bordeaux“ das klar beste Pferd in dieser Prüfung, einem Kurz-Grand Prix, vor. Freese wusste den Dunkelbraunen in dieser Drei-Sterne Prüfung bestens in Szene zu setzen. Auf Platz zwei folgten den beiden Louisa Lüttgen vom Akademischen Reitclub Bonn und „Diva Noir“. Die 10-jährige Rappstute mit dem Hannoveraner Brand überzeugte durch viel Elastizität und Durchlässigkeit. Für das Grafschafter Publikum aber überzeugte insbesondere Sophie Reef vom RFV Samern. Der 17-jährigen Schülerin gelang bei ihrem ersten Grand Prix ein toller Ritt. Mit bereits viel Routine absolvierte Reef mit dem 14-jährigen Hannoveraner „Silencium“ diese neue Herausforderung und pilotierte sich auf den fünften Platz.

Neu im Programm in Haftenkamp war in diesem Jahr der Nachwuchs-Grand-Prix für junge Pferde. In dieser Dressurprüfung der Klasse S*** stellte Frederic Wandres vom RSC Osnabrücker Land, der als Bereiter im Stall Kasselmann (Hagen a. T. W.) tätig ist, mit „Hot Dance“ das beste Pferd am Freitagnachmittag vor. Die dritte Drei-Sterne Dressur, ausgeschrieben als Intermediaire II-Prüfung sah gleich zwei Siegerpaare. Aufgrund des sehr hohen Nennungsergebnisses wurde diese Prüfung in zwei Abteilungen aufgeteilt. In der ersten Abteilung siegte Louisa Lüttgen aus Bonn mit „Diva Noir“. Die goldene Schleife in der zweiten Abteilung übernahm Stefanie Wittmann vom RC Neuss-Grefrath mit „Dufte Biene“. Sabine Egbers vom gastgebenden RSC Haftenkamp auf „Leuchtfeuer“ und Sophie Reef mit „Silencium“ freuten sich über ihre fünften Plätze.

Ein ganz besonderes Highlight der Haftenkamper Reitertage ist jedes Jahr das Finale im Westdeutschen Berufsreiter-Championat. Nach zwei anspruchsvollen Qualifikationen in den Vortagen treffen die drei besten Paare im Finale am Sonntagmittag aufeinander. Es gilt, zunächst sein eigenes und anschließend auch die Pferde der Konkurrenten möglichst optimal vorzustellen. Besonders groß war die Freude der Grafschafter Dressurfans über den Einzug von Sabrina Geßmann ins Finale. Geßmann ist keine Unbekannte. Sie erhielt vor einigen Jahren ihre reiterliche Ausbildung auf dem Vechtehof bei Familie Egbers in Haftenkamp. Am Ende freute sich Geßmann über Platz zwei in der Endabrechnung. Neuer Westdeutscher Champion wurde Frederic Wandres vom RSC Osnabrücker Land. Auf dem dritten Platz kam Carina Bachmann vom RV Kalthof. Bestes Pferd in dieser Prüfung war übrigens „Divario“, der Vierbeiner von Carina Bachmann.

Nachdem im vergangenen Jahr nur ein Pferd von Haftenkamp zum Bundes-Championat geschickt wurde, sah es in diesem Jahr deutlich besser aus. Bei den 6-jährigen Dressurpferden gab es gleich sechs Paare, die die ersten Bedingungen für das große Championat in Warendorf erfüllten. Auch bei den fünf- und sechsjährigen Dressurponys gab es gleich mehrere Teilnehmer hierfür.

Zum ersten Mal wurde in Haftenkamp die Qualifikation zum norddeutschen Amateur-Championat in Schenefeld bei Hamburg ausgeritten. Die Dressurprüfung der Klasse S* sah am Ende Sophie Reef mit „Rue Noblesse“ ganz vorne. Sehr gute Plätze fünf und sechs erkämpfte sich Karin Ammeling vom RSC Haftenkamp mit „Bonnie Blue“ und „Fideno“. In der Sichtung zur deutschen Jugendmeisterschaft machte erneut Sophie Reef nachhaltig auf sich aufmerksam. Auf „Sir Cedric“, dem 10-jährigen Oldenburger, führte die Grafschafterin auch hier die Siegerehrung an. Annika Korte vom RFV Isterberg freute sich über Platz sechs mit „Daimler“.

Das 21. Grafschafter Pferdesportfestival bot erneut gehobenen Dressursport. „Wir haben guten Dressursport gesehen“, freute sich Uwe Ammeling als Vorsitzender sehr über eine herausragende Veranstaltung auf dem Vechtehof der Familie Egbers. Wieder einmal ist dem Team um Uwe Ammeling und Wolfgang Egbers ein Dressurturnier der besonderen Art gelungen. Schon jetzt dürfen sich die Fans auf das 22. Grafschafter Pferdesportfestival 2018 freuen.