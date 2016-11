Ein Kreisduell mit mehr Spannung wäre schön

Die Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 und der SG Neuenhaus-Uelsen freuen sich auf ein Spiel vor großer Kulisse. Bis zu 400 Zuschauer werden am Sonntag in der Sporthalle Wilsum erwartet.

fh Wilsum. Für ganz oben wird es in dieser Saison für den ASC Grün-Weiß 49 und die SG Neuenhaus-Uelsen wohl nicht reichen. Doch wenn die Niedergrafschafter Nachbarvereine in der Handball-Landesliga aufeinandertreffen, spielt das Tabellenbild sowieso keine Rolle. Das Derby am Sonntag in der Sporthalle Wilsum (17 Uhr) wird wieder mindestens 400 Fans anlocken. „Da freut sich jede Spielerin drauf, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das macht einfach Spaß“, sagt Albert Schulz, Trainer von Gastgeber ASC. „Die Mädchen kennen sich untereinander, sind privat miteinander verbunden“, erklärt SG-Coach Hans Paust, „da ist das Spiel einfach etwas Besonderes.“ Und nicht nur innerhalb der Mannschaften, sondern auch bei den Zuschauern ist das Kreisduell in den Tagen zuvor das Thema.

Deswegen wünscht sich Schulz auch, dass die Partie am Sonntag nicht so einseitig verläuft wie die Begegnungen in der vergangenen Saison. Da gewann der jeweilige Gastgeber deutlich, der ASC das Hinspiel mit 27:19 und die SG das Rückspiel mit 29:19. Für die Neuenhauserinnen war das verlorene Derby die einzige Saisonniederlage. Mit 37:3 Punkten wurden sie souverän Meister, verzichteten aber auf den Aufstieg in die Oberliga. Dass sein Team in dieser Saison mit bislang 8:6 Punkten noch nicht daran anknüpfen konnte, überrascht Paust nicht: „Es läuft nicht jedes Jahr gleich“, weiß der erfahrene Trainer um diese Leistungsschwankungen.

Zuletzt wurden dem Titelverteidiger bei der 23:33-Niederlage gegen Spitzenreiter SG Friedrichsfehn/Petersfehn die Grenzen aufgezeigt. „Das haben wir aufgearbeitet und abgehakt“, sagt Paust. Es haperte am Zweikampfverhalten, am Tempo und an der Einsatzbereitschaft. „Mit nur 80 Prozent kann man gegen den Spitzenreiter nicht gewinnen“, hat Paust seinem Team klargemacht.

Der ASC (9:7 Punkte) war zwar zuletzt siegreich, doch zufrieden stellte Schulz der 22:21-Sieg beim Tabellenletzten Wilhelmshavener HV nicht. „Auswärts war das noch nicht so doll“, stellt der Trainer pauschal fest, der dennoch zuversichtlich auf das Derby in eigener Halle blickt: „Zu Hause haben wir gute Spiele abgeliefert.“ Das wird durch die Heimbilanz von 9:1 Punkten belegt.

In einem Punkt sind sich beide Trainer einig. Taktische Überraschungen sind am Sonntag nicht zu erwarten. „Dafür kennen sich beide Mannschaften einfach zu gut“, sagt Schulz. Für Paust geht es auch darum, dass sein Team mit einem Derbysieg zu früherer Kontinuität zurückfindet. „Wir wollen ungeschlagen durchkommen“, formuliert er das ehrgeizige Ziel für die letzten vier Spiele des Jahres .