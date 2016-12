Ein Mensch stirbt bei der Explosion eines Wohnhauses

dpa Kalbe. Bei der Explosion eines Einfamilienhauses in Niedersachsen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es sich um einen 43 Jahre alten Bewohner.

„Wie schon befürchtet, könnte es sich bei dem aus den Trümmern geborgenen Opfer um den Lebenspartner der 32 Jahre alten Hausbesitzerin handeln“, sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Freitag. Endgültige Sicherheit solle eine DNA-Untersuchung in der Hamburger Rechtsmedizin liefern. Die Frau war über die Explosion ihres Hauses am Donnerstagabend bei der Arbeit informiert worden. Sie wurde von einem Seelsorger betreut.

Die Explosion in dem kleinen Örtchen Kalbe mit seinen rund 600 Einwohnern war am Abend nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kilometerweit zu hören. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten nur noch Trümmer. Das Haus war in sich zusammengefallen. Im Schutt fanden Rettungskräfte die Leiche. Zahlreiche Schaulustige eilten zur Unglücksstelle. Die Einsatzkräfte seien aber nicht behindert worden, sagte der Sprecher. Bis in die Morgenstunden waren die Feuerwehrleute mehrerer Wehren im Einsatz, zuletzt nur noch mit einer Brandwache, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern.

Trümmerteile waren bis zu 50 Meter weit geflogen und hatten andere Gebäude beschädigt. Unter anderem gingen bei Nachbarhäusern und parkenden Autos die Scheiben kaputt. Auch das Haus von Kalbes Bürgermeister Bernd Petersen hat etwas abbekommen: „Bei uns sind zwei große Scheiben rausgeflogen.“ Sein Einfamilienhaus steht zwei Grundstücke neben dem Unglückshaus. Petersen war noch am Donnerstagabend dort. „Ich war erschüttert vom Ausmaß. So was habe ich noch nicht gesehen.“

Es sei eine schwierige Aufgabe, die Ursache für die Explosion in einem Trümmerfeld zu bestimmen, sagte der Polizeisprecher. Mit einem Ergebnis sei nicht so bald zu rechnen. Über die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt. Dazu müssten auch die Nachbarn nach ihren Schäden befragt werden, um eine realistische Summe einschätzen zu können.