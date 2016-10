Ein Querfeldein-Europameister aus Klausheide

fh Klausheide. Schöner Erfolg für Michael Stenzel: Der in Klausheide lebende Radsportler wurde am vergangenen Sonnabend in der Slowakei Europameister der Masters-2-Klasse (39 bis 49 Jahre) im Querfeldeinfahren. Es war bereits das zweite Mal, dass der 48-Jährige sich diesen Titel gesichert hat, denn auch bei der EM-Premiere 2014 in Lorsch stand er ganz oben auf dem Treppchen.

Stenzel gehört zu den besten Querfeldeinfahrern Deutschlands. Und da er im Trikot vom Team Citec-Roseversand im Jahr zuvor Vize-Europameister geworden war, durfte er sich in Trnava in der ersten Startreihe einsortieren. „So konnte ich mich gleich zu Beginn des Rennens auf einem trockenen, schnellen Rundkurs an die Spitze setzen und mich mit vier anderen Fahrern aus Tschechien, der Slowakei, Österreich und Polen absetzen“, berichtet er. Als in der dritten von sieben zu fahrenden Runden der Österreicher Jürgen Pechhacker attackierte, wollte keiner der anderen Fahrer die Verfolgung aufnehmen, „auch nicht der Sieger vom Vorjahr, Robert Glajza, der bereits 1986 Amateurweltmeister war“, erzählt Stenzel, der sich eine Runde später aus der Verfolgergruppe löste und zur Aufholjagd ansetzte. „Zweieinhalb Runden vor Ende des Rennens schloss ich allein zum Österreicher auf und attackierte ihn sofort“, erinnert sich Stenzel. In den letzten zwei Runden hielt er die Verfolger erfolgreich auf Distanz und kam mit 18 Sekunden Vorsprung auf die Zielgeraden, „und durfte mich von den Zuschauern feiern lassen“, wie Stenzel strahlend erzählt.

Seit 18 Jahren ist der gebürtige Oberhausener in der Grafschaft zu Hause, seit acht Jahren wohnt er in Klausheide. Mit der Rennradgruppe des SV Vorwärts trainiert er regelmäßig und als Trainer leitet er die „Woensdagmiddag Groep“, eine grenzüberschreitende Trainingsgemeinschaft von Crossfahrern zwischen 17 und 49 Jahren. 500 bis 700 Trainingskilometer kommen pro Woche bei Stenzel zusammen; im Jahr kommt er auf etwa 18.000 Kilometer.

Schon seit seinem achten Lebensjahr hat sich Stenzel dem Radsport verschrieben. Der größte Erfolg seiner Karriere gelang ihm, als er 2005 in St. Johann (Österreich) Vize-Weltmeister der Amateure auf der Straße wurde. Insgesamt wurde er als Straßen- und Querfeldeinfahrer 28 Mal Landesmeister in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In den 90er-Jahren startete er als Nationalfahrer für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Junioren und Amateuren. Bei Straßenrennen trat Stenzel bislang für Blau-Weiß Lohne (Vechta) an, wechselt jedoch zum 1. November zu einem Ravensburger Verein; bei Querfeldeinwettbewerben startet er für das Team Citec-Roseversand.

In diesem Jahr wartet auf den 48-Jährigen noch ein echter Höhepunkt. Am 3. Dezember steht in Mol bei Antwerpen die Weltmeisterschaft an; da sind dann auch die Cracks aus den USA und Kanada mit dabei. Belgien ist eine Radsport-Hochburg. „Da gibt es Wettbewerbe mit 30.000 oder 40.000 Zuschauern“, sagt Stenzel. Das ist auch für Sponsoren interessant, während es hierzulande für Fahrer schwierig sei, Geldgeber zu finden. Trotz starker und großer Konkurrenz, hat er sich für die Titelkämpfe in Belgien viel vorgenommen: „Mein Ziel ist es, unter die besten Fünf zu kommen.“ Etwa 80 bis 100 Teilnehmer werden in seiner Altersklasse am Start sein.