Ein Schwerverletzter bei Wohnhausbrand in Meppen

gn Meppen. Im Wohnzimmer eines Wohnhauses in Meppen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn bemerkten Qualm gegen 19.40 Uhr, der aus dem Haus drang und riefen die Feuerwehr. Sie betreuten auch den Bewohner, der sich noch in dem Haus befand, als das Feuer ausbrach. Die Nachbarn hätten geistesgegenwärtig gehandelt und dem 63-jährigen Bewohner so vermutlich das Leben gerettet, berichtet Feuerwehrsprecher Sven Lammers.

Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Hund des 63-Jährigen erlitt eine Rauchgasvergiftung, er wurde von einem Tierarzt versorgt. Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.