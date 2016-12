Ein starker Schröder reicht nicht: Atlanta verliert

Bild 1 / 5 Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks trotz starker Leistung eine Niederlage. Foto: Erik S. Lesser

Schröder gelang mit 19 Punkten und 13 Assists ein Double-Double. Foto: Erik S. Lesser

Der deutsche Nationalspieler lieferte sich einen harten Fight mit Orlandos Elfrid Payton. Foto: Erik S. Lesser

Dwight Howard war bei den Hawks mit 20 Punkten Topscorer. Foto: Erik S. Lesser

Der Point Guard der Magic kam von der Bank und war mit 26 Punkten sowie 14 Vorlagen der Garant für den Erfolg in Atlanta. Foto: Erik S. Lesser

Trotz des starken Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder kommen die Atlanta Hawks in der NBA nicht in Schwung. Das Team aus Georgia verlor gegen die Orlando Magic in einem Offensivfeuerwerk mit 121:130 (62:72).