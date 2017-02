Ein Stück Las Vegas in Emlichheim

Die temporeiche, quirlige Revue „Viva Malente“ verwandelte die Bühne der Aula im Emlichheimer Schulzentrum am Freitag in einen Las-Vegas-Club. Die GN-Bildergalerie zeigt die schönsten Momente.

Emlichheim. Mit einem bunten Feuerwerk aus Parodien des klassischen US-Entertainments insbesondere der 60er Jahre, angereichert mit viel Slapstick und eingängigen Sketchen, begeisterte die „Malente Familie“ am Freitagabend wieder einmal in der Aula des Emlichheimer Schulzentrums. Die Ankündigung des Auftritts dieser Comedy-Truppe – dem Emlichheimer Publikum bereits bestens vertraut – seitens der „Konzept-Kultur“-Initiative hatte binnen kürzester Zeit für ein ausverkauftes Haus gesorgt.

Mit gewohnt überbordender Spielfreude präsentierten die beiden als Peter und Vico Malente auftretenden Conférenciers ihre Show aus dem legendären Stardust-Casino in Las Vegas, die dem hochverehrten Publikum die „American World of Schlager“ hautnah vor Augen führen sollte. Bestens dazu geeignet waren drei stets in hautengen Glitterkostümen auftretende, dauergewellte Blondinen, die etwa Titel von Doris Day und Marilyn Monroe ins Mikrophon hauchten oder sogar vergleichsweise anspruchsvolle Lieder wie „I Never Promised You a Rose Garden“ von Lynn Anderson.

Der Gesangsvortrag war allem Anschein nach live und stimmlich gekonnt, und Doris Day’s „Que Sera“ verführte so manchen Alfred Hitchcock-Fan zum spontanen Mitsingen. Doch mindestens ebenso beeindruckend bei diesen Gesangsnummern waren natürlich die klassisch affektierten Gesten und das graziöse Herumgehusche und Tänzeln der Damen auf der Bühne, womöglich synchron mit den Tanzpartnerinnen oder noch weiter gesteigert mit weit ausladenden Federbüscheln, wenn sie quasi zu gigantischen, die ganze Bühne dominierenden Pfauenschwänzen ausgebreitet wurden. Ein besonderer Höhepunkt auch eine Tina-Turner-Nummer, die in ekstatischen Beinbewegungen kulminierte, die das knappe Röckchen der Tänzerin wie elektrisiert vibrieren ließen.

Der ansatzweise sich ja bereits abzeichnende Damenüberschuss beim Bühnenpersonal nahm noch zu durch so einige Travestienummern der beiden männlichen Hauptdarsteller, etwa der beiden Kessler-Zwillinge. Doch andererseits gab es auch zwei ulkige, achtbare Impersonationen von Elvis Presley und eines insgesamt sehr sympathisch auftretenden Mafia-Bosses – des angeblichen Besitzers des Stardust-Kasinos – seitens der schwedischen Musicaldarstellerin Linnéa Gustavsson.

Ganz überwiegend komödiantisch angelegt war auch der Auftritt eines leicht alkoholisiert wirkenden Dean Martin, der bekundete, vom Flug über den großen Teich täten ihm noch sehr die Arme weh, in Maria Cron habe er aber nach all der Anstrengung blitzschnell eine neue Freundin in Deutschland gefunden.

Neben diesen Gesangsnummern gab es auch mehrere gelungene kleine Sketche, zum Beispiel eine Tupperware- und eine Flugzeugszene oder wie eine deutsche Auswanderin den ersten Hamburger erfand. Schließlich verblüffte man die Zuschauer sogar mit einer an große Zirkusmagie erinnernde Zaubernummer à la Zersägte Jungfrau, bevor dann kurz vor Schluss die beiden Herren der Shows als Siegfried und Roy auf die Bühne traten.

Zum Höhepunkt der Show wurde die Umschaltung des bundesdeutschen Fernsehens auf Farbfernsehen stilisiert, die wie auf der Bühne verkündet tatsächlich am 25. August 1967 während der Berliner Funkausstellung durch den damaligen Vizekanzler Willy Brandt vollzogen wurde. Viele Details, etwa auch die lustige Einbettung damals populärer Werbespots erinnerten an jene weit zurückliegende Zeiten, in denen es zudem ja noch vielfach als salonfähig bzw. opportun galt, die USA ungefragt in jeder Hinsicht als vorbildliche Nation hinzustellen.

So stellte der Abend auch insofern eine Art erholsamer, erfrischender Unterhaltung dar, als die Bühne während der gesamten Aufführungsdauer – trotz der starken thematischen Ausrichtung auf die USA – quasi ein Donald Trump-freier Raum blieb.

Bis zum Schluss zeigte das Publikum begeisterte Reaktionen, und so wurde ihm auch die ein oder andere Zugabe gewährt. Schließlich verabschiedete man sich dann aber doch mit dem leicht unsanften, deutlich an Kapitalismus à l’américaine erinnernden Hinweis, das Geld der Zuschauer sei nun eben abgelaufen.