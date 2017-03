Einbrecher schlagen zweimal am selben Ort zu

gn Schüttorf. Bislang unbekannte Täter sind sowohl in der Nacht zu Montag, als auch in der Nacht zu Dienstag in eine Videothek mit angegliedertem Kiosk an der Windstraße in Schüttorf eingedrungen, teilte die Polizei mit. Sie brachen jeweils eine Eingangstür zum Gebäude auf und entwendeten anschließend Bargeld und diverse Tabakwaren.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die Einbrüche auf das Konto derselben Täter gehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05923 2263 bei der Polizei Schüttorf zu melden.