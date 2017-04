Einbrecher stehlen Kosmetikprodukte in Uelsen

Bei einem Einbruch in ein Kosmetikstudio in Uelsen haben Unbekannte Beute im vierstelligen Bereich gemacht.

gn Uelsen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Kosmetikstudio an der Itterbecker Straße eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und erbeuteten hochwertige Kosmetika und eine Lautsprecherbox der Marke Bose im Gesamtwert mehrerer tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05943 92000 bei der Polizei in Emlichheim zu melden.