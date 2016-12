Eine Schüttorferin erlebt in England den Brexit

Schüttorf/Wiltshire. Eins stellt Angelika Davey gleich zu Beginn klar: „Ich liebe England!“ 1982 hatte sie Schüttorf verlassen und war nach Großbritannien, genauer gesagt: in die Grafschaft Wiltshire, gezogen. „Wir wohnen nicht weit von Stonehenge, Avebury oder Salisbury Cathedral, und die Gegend ist einfach wunderschön“, beschreibt die 58-Jährige. „Von Anfang an fühlte ich mich zuhause und 1984 beantragte ich die britische Nationalität, weil England meine Heimat wurde.“

2006 hat sie sich dort selbstständig gemacht, seitdem übersetzt sie und gibt Deutschunterricht, überwiegend für Erwachsene. „Obwohl ich offiziell Engländerin bin, gebe ich mich trotzdem immer als Deutsche aus, und in all den Jahren habe ich nur ein einziges Mal Rassenhass erfahren, und das auch nur durch ein Kind“, berichtet sie nach knapp 35 Jahren auf der Insel.

Aber 2016 wurde alles anders. Denn in diesem Jahr kam am 23. Juni das Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit“) – „und wortwörtlich über Nacht hat sich meine Welt auf den Kopf gestellt“, beschreibt Angelika Davey dieses einschneidende Erlebnis.

Denn plötzlich, so erlebt es die ehemalige Grafschafterin, „war unser Land aufgeteilt“: 48 Prozent der Briten, die in der EU bleiben wollen, und 52 Prozent, „die Großbritannien wieder groß machen wollen, indem sie alle Ausländer nach Hause schicken wollen, denn dann gibt’s wieder genug Häuser und Arbeit für die Engländer“. Plötzlich wurde ihr auch gesagt, sie könne ja nach Hause gehen, wenn es ihr nicht gefalle. „Das hat wehgetan, denn ich bin ja ‚zu Hause‘ und auch Britin“, bekennt Davey.

„Wann gehst du endlich?“

Ausländische Freude und Bekannte seien sogar gefragt worden, wann sie denn endlich gehen würden. „Über Ausländer wurde abwertend geredet, und zwar öffentlich, und die Presse und selbst die Regierung half nicht“, klagt die frühere Schüttorferin: „Im Gegenteil, Ideen, dass alle Firmen angeben sollten, ob und wie viele Ausländer sie haben, oder dass alle Schulen angeben sollen, in welchem Land die Schüler geboren sind, machten alles nur schlimmer.“

Etwas beruhigt hat sich die Situation seitdem. „Zum Glück gibt es nicht nur Idioten in England“, meint Angelika Davey mit einem Augenzwinkern. Die Idee für die Firmen sei nach einem großen Aufschrei schon aufgegeben worden, und viele Eltern und Schulen hätten sich einfach geweigert, den Geburtsort der Kinder anzugeben.

„Und so geht es nun hin und her“, lautet das Fazit der Grafschafterin zum Jahreswechsel: „Man hört eine gute Nachricht, dass Brexit vielleicht doch nicht passiert, und dann wieder eine schlechte, denn ‚Brexit bedeutet Brexit‘ – nur weiß einfach keiner, was das bedeutet!“

Ganz alltägliche Auswirkungen spürt Angelika Davey allerdings jetzt schon. In der Zwischenzeit seien die Lebensmittel teurer geworden, und manchmal seien einige Sachen kurzfristig nicht erhältlich, wie vor einer Weile „Marmite“ – eine vegetarische Würzpaste, beliebt als sehr britischer Brotaufstrich. Für die Engländerin mit Grafschafter Wurzeln ist das in diesem speziellen Fall allerdings kein Problem: „Zum Glück schmeckt es mir sowieso nicht, also werde ich es nicht vermissen.“

Andererseits hat sich die Zahl der Schüler, denen Angelika Davey in England die deutsche Sprache beibringt, in jüngster Zeit erhöht. „Das Interesse am Fremdsprachenlernen ist größer geworden. Leute überlegen sich, ob sie vielleicht auswandern sollten, falls Brexit wirklich passiert, und es merken immer mehr, dass eine Fremdsprache auch bei der Arbeitssuche nützlich sein kann“, berichtet die Dozentin.

„Abwarten, Tee trinken“

Der Ausblick auf 2017 fällt für Angelika Davey gemischt aus. Sie fragt sich: Was können wir tun? Außer Petitionen zu unterschreiben und Ausländern zu helfen, die angegriffen werden, bleibe dem sprichwörtlichen „kleinen Mann“ nur noch der englische Humor. Und der sei immer noch da, berichtet sie: „Laut einem Witz auf Facebook hatte der Weihnachtsmann dieses Jahr in Großbritannien wenig zu tun, denn nur 48 Prozent waren lieb...“

Was wird 2017 bringen? „Abwarten und Tee trinken... das können wir auch noch ganz gut!“

___

Zur Person

Angelika Davey, geborene Bieder, ist Jahrgang 1958. Ihr Vater Armin Bieder, verstorben 2010, war der erste Schulleiter der Süsterschule. Ihre Mutter Maria Bieder wohnt noch in Schüttorf, so auch einer ihrer Brüder. Angelika selbst lebt mit ihrem Lebensgefährten in Devizes, einer 11.000-Einwohner-Kreisstadt in der Grafschaft Wiltshire, rund 150 Kilometer westlich von London. Auch ihre Kinder wohnen in England.