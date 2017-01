Eingangstür zugemauert - Hausbesitzer steht vor einer Wand

dpa Mainhausen. Einem Hausbesitzer in Hessen ist von unbekannten Tätern die Eingangstür mannshoch zugemauert worden. Der Hausbesitzer in Mainhausen wollte am Morgen sein Haus verlassen - und stand plötzlich vor einer Wand. Um herauszukommen, musste er die Mauer einreißen, wie die Polizei berichtet. „Wir wissen nicht, ob es sich um einen Streich handelt. Es kann auch ein Racheakt oder eine Mutprobe gewesen sein“, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren.