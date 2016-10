Einheitsfeier in Dresden: 2600 Beamten sichern die Feierlichkeiten

dpa Dresden. Für die Polizei gilt in Dresden heute höchste Sicherheitsstufe - Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck kommen zur Abschluss der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich empfängt die Gäste vor dem Verkehrsmuseum, wo sie sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Am Mittag beginnt dann der offizielle Festakt in der Semperoper. Rechte und linke Gruppen haben Proteste angekündigt. 2600 Polizisten sind rund um die Veranstaltungen in Einsatz.