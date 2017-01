Einigkeit über Etat im Bad Bentheimer Rat

Bad Bentheim. Am Ende verabschiedeten die Bad Bentheimer Ratsmitglieder den Haushalt für 2017 einstimmig. Intensiv diskutiert wurden am Montagabend allerdings noch einige Änderungswünsche aus der Verwaltung und den Fraktionen, die im Finanzausschuss am 18. Januar vorgestellt worden waren (die GN berichteten). Im Verwaltungsausschuss, der am vergangenen Mittwoch getagt hatte, konnten sich die Fraktionen noch nicht einigen und gaben den Haushalt ohne Empfehlung zur Abstimmung in den Rat.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder eine von der SPD beantragte Erhöhung für den Familienpass um 10.000 Euro, um auch Familien mit geringerem Einkommen zu unterstützen. Groß investieren wird die Stadt in das Programm „Jung kauf Alt“, um Bestandsimmobilien in der Innenstadt zu sanieren. Hier sollen zusätzlich 15.000 Euro jährlich in den kommenden fünf Jahren ausgegeben werden.

Bernhard Hofste (SPD) forderte diesbezüglich ein gut ausgearbeitetes Konzept mit intensivem Marketing. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung im Bauausschuss am heutigen Mittwoch. Peter Wiering (FDP), der im vergangenen Jahr einen Vertreter der Gemeinde Hiddenhausen in den Fachausschuss eingeladen hatte, um das dortige „Jung kauft Alt“ Konzept vorzustellen, unterstrich nochmals, dass es wichtig sei, auch entsprechend viel Geld dafür in die Hand zu nehmen. „Ich habe außerdem großes Vertrauen in Vera Stödtke. Sie wird mit Sicherheit Makler, Banker und andere Beteiligte einladen“, sagte Wiering.

Apropos Vera Stödkte. Die Klimaschutzmanagerin, deren Vertrag ausläuft, wird bleiben und künftig als Nachhaltigkeitsbeauftragte im Bauamt tätig sein. So hatte es die CDU vorgeschlagen (die GN berichteten).

Für weitere Diskussionen sorgte am Montag ein Antrag der SPD, 10.000 Euro für die Sanierung der Straßenüberquerung im Bereich des Seniorenwohnheims „An der Mühle“. „Ich bin mehrfach von Senioren angesprochen worden, dass der Übergang gefährlich und außerdem nicht gut markiert sei“, sagte Barbara Lüüs (SPD). Fraktionskollege Hofste wies darauf hin, dass es nur um die bessere Kennzeichnung und die Sanierung gehe, nicht um einen komplett neuen Übergang. „Es geht nur um die Mittelbereitstellung. Fachlich ist das heute nicht zu diskutieren“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Für die CDU/FDP-Gruppe kommt diese Investition nicht infrage: „Wir sehen da nicht die Dringlichkeit und keinen finanziellen Spielraum“, sagte Heiner Beernink.“ Heike Drolshagen (Grüne) wies darauf hin, dass viele Menschen Probleme hätten, an der Stelle über die Straße zu kommen. „Darauf haben wir schon hingewiesen.“ Mit 15 Ja- und 13 Gegenstimmen wurde der Antrag schließlich angenommen.

Zusätzlich in den Haushalt eingestellt wurden 20.000 Euro für die Neugestaltung der Homepage der Stadt. „Im Vergleich zur Tourismus-Homepage fällt die der Stadt schon deutlich ab“, begründete Carin Stader-Deters (SPD) den Antrag der Sozialdemokraten. Auch die CDU stimmte dem zu. „Wir halten das für wichtig“, sagte Heiner Beernink.

Keine Mehrheit fand dagegen der SPD-Antrag für die Bereitstellung von 90.000 Euro für die Straßenbeleuchtung beim DRK-Heim in Gildehaus. „Wenn man von Gildehaus nach Bentheim fährt oder umgekehrt, dann fährt man in ein schwarzes Loch“, begründete Friedbert Porepp. Weil die angekündigte Baumaßnahme an der Klosterstraße in Bardel um ein Jahr verschoben wurde, könnte das Geld, immerhin 150.000 Euro, anderweitig verwendet werden. Die CDU sieht das anders. „Die Kosten für die Klosterstraße kommen dann ja später auf uns zu.“ Mit 17 Gegenstimmen und zwölf Ja-Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. „Oberste Leitlinie der CDU/FDP-Gruppe ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Das gelingt in diesem Haushalt noch nicht“, befand Heiner Beernink. Carin Stader-Deters betonte, dass Bad Bentheim weiterhin vor großen Aufgaben stehe. „Rat und Verwaltung können diese in enger Zusammenarbeit lösen.“

Peter Wiering hob erneut die Bedeutung des Projektes „Jung kauf Alt“ hervor. „Wir sollten nicht nur an Neubauten interessiert sein, sondern auch die Wohnbestände vermarkungsfähig halten.“ Dr. Christian Blum (Grüne) bezeichnete den Haushalt 2017 als „einen Haushalt der Vernunft ohne viel Spielraum.“

Volker Pannen ist „fest davon überzeugt, dass wir nach einer starken Stadtentwicklung nun den Haushaltsausgleich zu einem wesentlichen Punkt machen sollten.“