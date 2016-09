Einsamkeit in Island war für Lisa-Marie zu groß

Es ist Sommer 2015, Lisa-Marie hat gerade ihr Abitur in der Tasche und hegt den Wunsch, ins Ausland zu gehen. Für Island schwärmt die Nordhornerin schon lange, sie liebt die charakteristische Landschaft mit ihren Vulkanen und Geysiren. Bereits einige Male hat Lisa-Marie den skandinavischen Inselstaat bereist. So fasst sie den Entschluss, ein ganzes Jahr dort zu verbringen und auf einer der vielen Farmen zu helfen. Die Arbeit mit Tieren ist sie gewohnt, denn mit Pferden, Schafen und Ziegen ist die 19-Jährige aufgewachsen. Doch gleich zu Beginn ihrer Planung stellen sich die ersten Schwierigkeiten ein. So ist es nicht leicht für sie, eine Organisation zu finden, über die der Island-Aufenthalt abgewickelt werden kann. Als sie schließlich fündig wird, funktioniert der Kontakt zur Partnerorganisation auf Island nur schleppend. Auch die Tatsache, dass Lisa-Marie als Vegetarierin lebt, soll ein Hindernis sein: Angeblich ist dies für viele Bauern problematisch. Es muss also erst ein passender Hof gefunden werden. So verzögert sich der Start ihres Abenteuers, und statt bereits im August zu fliegen, kann sie erst Anfang September die Reise antreten.

100 Kilometer von allem entfernt

Ihr Ziel lautet Mosfellsbær, ein Ort in der Nähe der Hauptstadt Reykjavík. Dass die Farm, auf der Lisa-Marie anheuern sollte, nicht mitten in einer Stadt liegt, hatte sie sich schon gedacht. Doch dann muss sie feststellen: Das Gehöft befindet sich buchstäblich fernab von allem. 100 Kilometer müssen mit dem Auto zurückgelegt werden, um den nächsten Arzt oder Supermarkt zu finden. Rings um die Farm gibt es lediglich ein paar Sommerhütten, die zu dieser Zeit schon nicht mehr bewohnt sind. Der Hof selbst ist in einem verfallenen Zustand, berichtet Lisa-Marie. Die isländische Bäuerin, selbst erst 26 Jahre alt, hat das Anwesen kurz zuvor von ihrem Großvater übernommen und lebt alleine dort. Ihre Familie kommt nur selten zu Besuch. Jahrelang hatte man nichts an dem Gebäude gemacht, die Wände müssen gegen Einsturz gesichert werden.

Die Hausherrin ist zudem tagsüber gar nicht vor Ort, sondern wegen ihres Studiums unterwegs – und Lisa-Marie somit den größten Teil der Zeit völlig allein. „Es war so still, man hörte das Blut in den Ohren rauschen“, erzählt sie. In der Einsamkeit habe sie angefangen, zu fantasieren. Die junge Frau hört Kinderstimmen, obwohl dort niemand ist. Die Arbeit am Hof mit Pferden und Schafen ist stets zügig erledigt, und auch bei der Renovierung hilft Lisa-Marie mit. Doch ihr wird immer bewusster, wie sehr sie sich nach dem Kontakt zu anderen Menschen sehnt. „Ich hatte mich ja auf Ruhe eingestellt, aber mit diesem Ausmaß habe ich nicht gerechnet“, sagt sie. Die Idee, sich bei einem Sportverein anzumelden, wird schnell verworfen: Zu aufwendig ist die stundenlange Fahrerei, zumal ihr tagsüber kein Auto zur Verfügung steht.

Bei Wind, Regen und Kälte über die steinigen Berge

Drei Wochen ist Lisa-Marie schon auf Island, dann steht der Schafabtrieb an. Bei starkem Wind, Regen und Kälte geht es den Berg hinauf, immer wieder über matschiges Moos und Geröll. „Die anderen liefen da hoch wie Bergziegen, aber ich musste aufpassen, dass ich nicht hinunterfalle“, berichtet sie. Trotz gelber Warnwesten verliert sie die übrigen Helfer zwischenzeitlich aus den Augen. Als Lisa-Marie nach dieser Aktion auch noch krank wird, steht ihr Entschluss fest: Das Abenteuer Island wird abgebrochen.

Die Bäuerin reagiert auf die Entscheidung mit Verständnis. Und auch Lisa-Marie sagt: „Ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Sie hat trotz allem versucht, es mir so angenehm wie möglich zu machen.“ Selbstkritisch sagt die Nordhornerin, dass sie im Vorfeld möglicherweise etwas zu blauäugig war. Sie meint aber auch: „Ich weiß nicht, wie ich mich noch besser hätte informieren sollen.“ Jetzt arbeitet sie erst einmal in Nordhorn und will im nächsten Herbst ein Studium beginnen. Allen, die einen Auslandsaufenthalt planen, rät sie: „Achtet darauf, dass ihr Kontakt zu Menschen habt.“ Die Entscheidung, nach Island zu gehen, bereut Lisa-Marie jedoch nicht: „Es war ein Erlebnis – trotz der schlechten Erfahrungen.“