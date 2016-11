Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen Großbrände in Israel

dpa Tel Aviv. Seit fünf Tagen brennt es an vielen Orten in Israel und den Palästinensergebieten. Bei extrem trockenem Wetter fachen starke Winde die Flammen immer wieder an. Mit internationaler Hilfe kämpfen Hunderte Einsatzkräfte weiter gegen die verheerenden Großbrände. Israels Armee hat nach eigenen Angaben im Westjordanland bisher zehn Palästinenser festgenommen, die an versuchten Brandstiftungen beteiligt gewesen sein sollen. Palästinensische Repräsentanten haben Vorwürfe Israels zurückgewiesen, viele der Großbrände seien gezielt von Palästinensern gelegt worden.