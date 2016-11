Einstiger „Ölrausch“ in Nordhorn

Lange bevor man wusste, dass die heutigen Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim ergiebige Erdölfelder beherbergen, gab es in Nordhorn das, was man gemeinhin als „Ölrausch“ bezeichnet.

Nordhorn. Die Erinnerung an das in Nordhorn einst ausgebrochene Ölfieber war längst verblasst, wenn nicht gar vergessen, als die GN-Vorgängerin „Zeitung und Anzeigenblatt für den Kreis Grafschaft Bentheim“ mitten im 1. Weltkrieg die Geschichte ihren Lesern präsentierte. „Bei der Petroleumknappheit, die jetzt herrscht, ist es vielleicht nicht unerwünscht, sich jenes Histörchen erzählen zu lassen“, so begann der Bericht vor nunmehr genau hundert Jahren. „Man mag denn auch bedauern, dass die zu Anfang der 80er Jahre gehegten kühnen Hoffnungen nur zu schnell verrannen.“

Was also war zu Anfang der 1880er Jahre passiert? Wir zitieren aus dem Text, den der Kollege vor einem Jahrhundert zu Papier gebracht hat : „Der zwischen dem Frentien- und dem Costers’schen Hause an der Hauptstraße liegende Brunnen lieferte in jener Zeit schlechtes, trübes Wasser, so daß man beschloß, ihn aufzubrechen, um nach der Ursache zu forschen. Und, o Wunder! – Statt Wasser fand man in dem Brunnen reines Petroleum. Kein Zweifel, man war auf eine Petroleumquelle gestoßen. Die Nachbarn eilten herbei, um das Ereignis gebührend zu bewundern, und Hausfrauen kamen mit Eimern, um sich von der Güte des Erdöls zu überzeugen. Die Prüfung fiel gut aus. Alle waren sich darin einig, daß das Nordhorner Petroleum dem amerikanischen mindestens gleichwertig sei.“

Zerplatzte Hoffnungen

Auch ohne Handy hatte sich die Kunde von der Auffindung der Erdölquelle wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt verbreitet. Immer mehr Leute kamen an mit Kübeln, Töpfen und Flaschen. Man kann sich vorstellen, wie sie diskutierten, einander in den Prognosen übertreffend, was nun werden würde. Phantastisch ausgeschmückte Zukunftsträume vom Aufblühen der Stadt, von ungeheurem Reichtum, der über Nordhorn hereinbreche . . .

Doch die freudige Aufregung war nur von kurzer Dauer. Durch die vielen Proben, die man dem Brunnen entnahm, kam man allmählich tiefer und stieß endlich auf klares Wasser. Schnell fand man heraus, was es mit dem Öl im Brunnen auf sich hatte: In dem Frentien- und dem Costers’schen Haus befand sich damals eine Kolonialwarenhandlung, die auch Petroleum verkaufte. Tief in die Erde eingelassen war ein großer Petroleumbehälter, und der war undicht geworden. So war Öl in den Brunnen gesickert, das schließlich eine stattliche Schicht auf dem Wasser bildete.

Aus der Traum vom Ölboom! „Ein Jammer, daß es nicht wahr gewesen ist“, so der Kollege in seinem Rückblick anno 1916.

Erste Ölförderung 1942

Es sollte von diesem Kriegsjahr an noch ein Vierteljahrhundert dauern, bis man in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim erstmals eine Erdölbohrung in, wie es heißt, „wirtschaftlich förderbare Mengen“ niederbrachte. Das war 1942 in Dalum. „In den folgenden Jahren wurden“, wie das Erdöl-Erdgas-Museum Twist in seiner Broschüre schreibt, „in den sich an den Bentheimer Berg nach Norden anschließenden Erdschichten insgesamt elf Erdölfelder auf deutscher Seite entdeckt und in Produktion gesetzt. Einige davon zählen aufgrund ihrer Förderleistung zu den größten Ölfeldern Deutschlands.“

In den inzwischen über 70 Jahren der Ölförderung in der hiesigen Erdölregion hat man rund 90 Millionen Tonnen des Schwarzen Goldes aus dem Boden gepumpt. In manchen Jahren trug die Region Emsland/Grafschaft Bentheim zur deutschen Erdölförderung rund ein Viertel bei. Doch was die insgesamt 51 Erdölfelder in ganz Deutschland zusammen ans Tageslicht bringen, macht nicht mehr als zwei Prozent des deutschen Verbrauchs aus.