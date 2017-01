Eintracht dominiert, SC Union mit Startproblemen

Bezirksligist SV Eintracht TV gewann die zweite Vorrunden-Gruppe des Hallenmasters. In die Endrunde am Sonntag schafften es auch der ASC GW 49, SV Klausheide – und Gastgeber Union Emlichheim, der sich aber schwer tat.

Emlichheim. Der Favorit hat die zweite Vorrunden-Gruppe des Grafschafter Hallenmasters dominiert: Bezirksligist SV Eintracht TV trumpfte am Freitag in der Emlichheimer Vechtetalhalle mit starken Leistungen auf und zog als Gruppensieger in die Endrunde am Sonntag (14 Uhr) ein. Dort bekommen es die Nordhorner, bei denen Kevin Kamp mit acht Treffern der überragende Spieler war, zunächst mit dem SV Vorwärts und Grenzland Laarwald zu tun – sowie mit Union Emlichheim.

Die Kreisligatruppe des Gastgebers trat am Freitagabend allerdings lange alles andere als souverän auf. Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer lag sie gegen Neuenhaus schon 0:2 zurück, erkämpfte sich aber zumindest noch ein Unentschieden. Erst gegen Klausheide platzte der Knoten (6:0) und nach dem 2:1 zum Abschluss gegen den VfL Weiße Elf stand das Weiterkommen des SC Union fest.

Den zweiten Platz in der Gruppe II verdiente sich der ASC, der trotz bereits erreichter Endrunden-Qualifikation auch im letzten Spiel gegen Neuenhaus noch große Lust hatte und 5:2 gewann. Damit blieb Klausheide Vierter vor Neuenhaus und spielt in der Endrunde gegen den Vechtecup-Sieger SV Bad Bentheim, den ASC und Veldhausen.