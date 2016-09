Eintracht verliert 1:4 und rutscht in den Keller

Mehr aus diesem Ressort

Die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer bleiben durch das 1:0 (1:0) beim Aufsteiger in Wietmarscher an der Tabellenspitze. Union Lohne fügt dem TuS Gildehaus durch den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg die erste Saisonniederlage zu. mehr...

Bei der 30. Nordhorner Meile sind am Sonnabend rund 2000 Kinder, Jugendliche, Hobbyläufer und Leistungssportler in insgesamt sieben Läufen an den Start gegangen. Hier viele Fotos von allen Läufen in Bildergalerien. mehr...