Eisglätte: A1 bei Oldenzaal wird zur Rutschbahn

Gefrierender Nebel hat am Freitagmorgen die Autobahn 1 bei Oldenzaal in eine Rutschbahn verwandelt. Es kam zu einer Reihe von Unfällen, die jedoch allesamt glimpflich ausgingen.

gn Oldenzaal. Vier Autofahrer verloren auf der eisglatten Straße die Kontrolle über ihre Autos und rutschten mit ihren Fahrzeugen entweder in die Leitplanken oder darüber hinaus in den Straßenseitenraum. Alle Unfälle verliefen ohne allzu schlimme Folgen, die Autoinsassen zogen sich nur leichte Verletzungen zu, hieß es in Berichten. Es sei bei Blechschäden geblieben. Die A1 war bei Oldenzaal in Fahrtrichtung Deutschland zur Bergung der verunglückten Fahrzeuge längere Zeit gesperrt.