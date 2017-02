Elektroniker für Betriebstechnik losgesprochen

25 junge Elektroniker für Betriebstechnik haben während einer Feierstunde in den Räumen der RWE Power AG in Lingen ihre Prüfungszeugnisse und Abschlusszeugnisse erhalten.

gn Lingen. Dr. Jürgen Haag (RWE) erläuterte in seiner Ansprache, wie wichtig eine gute Ausbildung für ein erfolgreiches Berufsleben ist.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Industrie- und Handelskammer Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim, Andreas Krol, machte den jungen Facharbeiterinnen und Facharbeitern in seiner Begrüßungsansprache deutlich, dass sie gut beraten seien, sich nicht auf den erworbenen Leistungen auszuruhen und sich stetig weiterzubilden. Die Technik werde sich stetig und immer schneller ändern, verbessern und letztlich verkomplizieren. Die Berufschancen gut ausgebildeter Facharbeiter seien besser als je zuvor. Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sei aus heutiger Sicht bei entsprechender Eignung in der Regel sichergestellt.

Gemeinsam mit dem Lehrervertreter, Werner Dreher, überreichte Andreas Krol im Namen der IHK die Prüfungszeugnisse und Abschlusszeugnisse der Berufsschule.

Dank sprach Krol den Ausbildungsbetrieben aus, die die Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt haben. Durch die Ausbildung junger Mitarbeiter hätten sie eine gute Investition getätigt. Die meisten Jungfacharbeiter werden in ihren Ausbildungsbetrieben weiterbeschäftigt. Diese Erkenntnis werde durch die stetig steigende Zahl von Auszubildenden in der Region bestätigt. Dieses positive Zeichen spiegele aber auch den Bedarf an gut ausgebildeten Facharbeitern in der Region wider.

Besonderer Dank wurde den Ausbildern in den Ausbildungsbetrieben und den BFS- und Berufsschullehrern der GBS Nordhorn sowie den Mitgliedern der Prüfungskommission der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim ausgesprochen.

Der RWE Power AG dankte Krol für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die im Anschluss an die Lossprechung erfolgte Betriebsbesichtigung.

Für überragende Leistungen wurden ausgezeichnet:

Patrick Vieth von der RWE Power AG und Maurice Quednau von der Baerlocher GmbH. Aufgrund des guten Prüfungsergebnisses wird den beiden Absolventen die Möglichkeit gegeben, ein Weiterbildungsstipendium zu beantragen. Die jungen Elektroniker wurden in den Industriebetrieben in der Grafschaft Bentheim und im Emsland ausgebildet. Das theoretische Rüstzeug vermittelte die Gewerbliche Berufsbildende Schule in Nordhorn.

Die Absolventen und ihre Ausbildungsbetriebe

Die jungen Facharbeiter im Einzelnen:

Bianca Borgmann (Bentec , Bad Bentheim), Marco Edelwein (Bentec), Andreas Groetschel (Bentec), Roman Leßmann (Bentec), Jan Reineke (Bentec), Hauke Scheffel (Bentec), Dennis Fesjuk (Benteler Steel/Tube, Lingen), Jakob Kramer (BP Lingen), Max Schwegmann (BP Lingen), Maik Walkotte (BP Lingen), Kevin Koers (Emsland-Service-GmbH, Emlichheim), Martijn Veenhoven (Emsland-Service-GmbH), Oliver Schulz (Kortmann, Schüttorf), Daniel Egbers (Maschinenfabrik Bernard Krone), Maik Kamphus (Erwin Müller, Lingen), Patrick Vieth (RWE Power Aktiengesellschaft, Lingen), Henrik Hans (WKS Textilveredlung, Wilsum), André Keikott (NVB), Maurice Quednau (Baerlocher Lingen), Lars Niehoff (BvL Oberflächentechnik, Emsbüren), Maik Stockhorst (BvL Oberflächentechnik), Marcel Jux (Stemmann-Technik, Schüttorf), Marvin Vogt (Stemmann-Technik), Oliver Bruns (August Storm, Spelle), Oliver Tetenborg (August Storm).