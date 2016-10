Elf Bands geben alles bei Bentheimer Musiknacht

Es war einiges los bei der Bentheimer Musiknacht am Wochenende. Freunde von Livemusik kamen dabei in der Bad Bentheimer Innenstadt auf ihre Kosten.

Bad Bentheim. Die Bad Bentheimer Musiknacht bot am Samstagabend an neun Orten Livemusik von insgesamt elf Ensembles oder Bands, die jeden Geschmack und jede Altersgruppe ansprachen. Start der Musiknacht war allerdings an einem durchaus geistlichen Ort mit weltlicher Musik. Am frühen Abend begeisterten in der evangelisch reformierten Kirche gleich zwei Chöre die vielen Zuschauer. Der Grafschafter Chor „CHORios“ unter der Leitung von Tim Edeler entzündete mit seiner Interpretation des Titelsongs aus dem Musical „König der Löwen“ die erste Begeisterung. Soulklassiker aus den 1970er-Jahren und „Viva la vida“ von „Coldplay“ gehörten ebenfalls zum Programm in der wunderschön illuminierten barocken Kirche.

Bildergalerie Bentheimer Musiknacht Oktober 2016 Bentheimer Musiknacht Oktober 2016 Bild / Bild kaufen The Gentle Singers mit Leiter John Hondorp aus Oldenzaal Foto: MEISEL-KEMPER

Der A-Capella-Chor „The Gentle Singers“ aus Oldenzaal mit seinem Leiter John Hondorp setzte etwas andere Schwerpunkte, die ebenso gut aufgenommen wurden. „Das Haus am See“ von Peter Fox oder „Yes Sir, that’s my baby“ wurde von ihnen mehrstimmig und mit feiner Intonation interpretiert.

Danach stürzten sich viele in die Enge der Lokalitäten. Jana’s Trio aus der Musik-Akademie Bad Bentheim startete im „La Vita“ als erste Band nach dem Auftakt in der Kirche. Jana (Gesang) wurde unterstützt von den Dozenten Bodo Wolff (Gitarre/Klavier) und Kris Lucas (Cajon). „Sogar alte Bentheimer sind heute unterwegs. Man trifft Freunde, hört gute Musik und macht sich einen schönen Abend. Wir unterstützen damit auch die jungen Musiker“, lobte Besucher Heinz Lind, der bereits zu den reiferen Jahrgängen zählte, das Angebot. Damit meinte er nicht nur Jana’s Trio, sondern das gesamte Bühnenprogramm, in dem viele junge Musiker auftraten.

Wer es rockig bis hin zur Metal-Music liebte, wurde im „BDifferent“ bestens bedient. In der ersten Hälfte des Abends mischte die Band „Rocksport“ die Szene auf, danach folgten die „Dead Motherfroggers“. Sie erschütterten vollends die Grundfesten des Gebäudes mit ihrem harten Sound.

Ein-Mann-Band

„Piano Pete“ im Alten Bismarck ließ es nur scheinbar als Ein-Mann-Band gemütlicher angehen. Als er loslegte, gewann er schnell die ganze Aufmerksamkeit im ebenfalls proppenvollen Lokal. „Route 66“ und „Some Morning“, ursprünglich von Lionel Richie, wurden ganz zu seinen Songs. Im „Bistro 123“ drängten sich die Besucher noch mehr, um etwas von den lyrischen Songs des Duos „On a Sunday“ mitzubekommen.

Im Warsteiner Treff gastierten „Two4You“, im Fürstenhof „Glüxkinder“ und im „Alten Museum“ die Cover-Rockband „Double2Rock“. Im „Treff 10“ verweilten die Besucher beim Auftritt der Band „Dizzy Dudes“ am längsten. „Ich bin zum ersten Mal bei der Musiknacht unterwegs. Uns hat das Musikangebot hier gut gefallen. Die sind richtig gut“, lobte Insa Stroers im „Treff 10“ nicht umsonst. Eine kleine Bühnenshow und jede Menge Soul, eigene Songs und die Coverversionen aus Rock und Blues machten ihren Auftritt richtig rund. Beifall war auch ihr Lohn.