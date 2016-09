„Emlichheim Classics“ ziehen Publikum an

Rund 100 Oldtimer konnten am Sonnabend und Sonntag bei den „Emlichheim Classics“ bestaunt werden. Höhepunkt für die Teilnehmer war am Sonntag eine Ausfahrt durch das Grenzgebiet.

gn Emlichheim. Die 5. „Emlichheim Classics“ haben beim Herbstfest in Emlichheim am Wochenende zahlreiche Blicke auf sich gezogen. Rund 100 Oldtimer standen auf dem Rasen vor dem Haus Ringerbrüggen, unter ihnen ein Opel aus dem Jahr 1908, der noch mehr an eine Kutsche als an ein Auto erinnert.

Für die Aussteller war der Höhepunkt eine gut 90 Kilometer lange Ausfahrt, an der am Sonntag etwa 70 Fahrzeuge teilnahmen. Im Konvoi ging es zunächst durch Schoonebeek, Nieuw Amsterdam und Klazienaveen. Bei der Firma Bekuplast in Neugnadenfeld machten die Teilnehmer eine Mittagspause, ehe es durch Georgsdorf, Veldhausen, Esche und Hoogstede zurück nach Emlichheim ging. Letzte Etappe war eine Fahrt über das am Sonntagnachmittag gut besuchte Herbstfest, die zahlreiche Besucher zum Haus Ringerbrüggen zog.

Die Veranstalter Thomas Oppel und Wilhelm Roelofs sind mit den 5. „Emlichheim Classics“ hochzufrieden. Es kämen Jahr für Jahr mehr Teilnehmer.

