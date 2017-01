Emlichheim setzt auf schnelles Internet

Emlichheim. Ein Dauerbrenner – wie in vielen anderen Kommunen auch –ist in der Samtgemeinde Emlichheim der schulische Bereich. Hier ist der Träger der Einrichtungen gefordert. Einige der Pläne der Samtgemeinde im Überblick:

Bildung: Ziel ist der Ausbau der Ganztagsbetreuung an allen Grundschulen. Nach Hoogstede und Laar steht jetzt die Grundschule Emlichheim auf der Agenda. Zugleich gilt es, eine Lösung für die Raumprobleme dieser Schule zu finden. Es gibt akuten Bedarf an kleineren Betreuungs- und Besprechungsräumen. Zuletzt wurde ein früherer Kakaostand umgebaut, um ein Büro für den Schulsozialarbeiter zu schaffen. Zudem gibt es durch die Inklusion auch mehr Personal an der Schule. Daher soll ein nachhaltiges Raumkonzept erarbeitet werden.

Brandschutz: Die Emlichheimer hattes als erste Samtgemeinde in der Grafschaft einen Bedarfsplan für die Feuerwehr erarbeiten lassen. Eine der wesentlichen Vorschläge – der Aufbau einer eigenen Feuerwehr für Laar – ist in vollem Gange. Derzeit gibt es eine Zwischenlösung mit zwei Fahrzeugen in einer Halle der Grenzland-Genossenschaft sowie Schulungsräumen im früheren Spielkreis Vorwald. Über kurz oder lang soll aber ein Gerätehaus realisiert werden. Ob die Samtgemeinde selbst baut oder mit einem Investor zusammenarbeitet, ist aber noch nicht entschieden.

Hohe Priorität hat ein neues Fahrzeug für die Kameraden in Ringe, danach kommen die Hoogsteder.

Südumgehung: Es soll alles getan werden, um eine baureife Planung abzuschließen. Dahinter steckt die Hoffnung: Wenn beim Bund Gelder frei werden sollten, hat Emlichheim fertige Pläne in der Schublade.

Breitbandausbau: Die Samtgemeinde Emlichheim hat bei der Versorgung mit schnellem Internet die größten weißen Flecken in der Niedergrafschaft. Gemeinsam mit der neuen Breitbandgesellschaft, bei der die Niedergrafschaft und der Landkreis zusammenarbeiten, sollen die diese Gebiete mit schnellen Datennetzen versorgt werden. Die kaufmännische Geschäftsführung der Gesellschaft hat Ansgar Duling. In diesem Jahr soll die Ausschreibung für die Verpachtung des Netzes auf den Weg gebracht werden.

Schienenverkehr: Beim künftigen Personenverkehr auf der Schiene wollen die Emlichheimer am Ball bleiben, um einen Lückenschluss von Neuenhaus über Emlichheim bis in die Niederlande hinzubekommen. Zunächst sollen mögliche Zeiträume abgesteckt werden.

Tourismus: Von den Radwanderwegen wird der Schoolpad in Laar saniert. Entlang der Vechte sollen zwei neue Bootsanleger gebaut werden. Hintergrund: Kanupaddler dürfen nicht im übrigen Uferbereich anlegen. In Laar soll ein Stellplatz für Wohnmobile entstehen, Fördermittel sind beantragt. Im Bereich des Hauses Ringerbrüggen soll eine multifunktional nutzbare „Offene Bühne“ entstehen.

Flüchtlingsintegration: Mit Beginn des neuen Jahres sind vom Bund 19 Maßnahmen zur Betreuung von Flüchtlingen bewilligt worden. Damit soll die Integration ins dörfliche Leben verbessert werden.