Emlichheimer feiern 600. Geburtstag von Grabów

Grabow/Emlichheim. Feuerwehrleute, Hauptschüler, Gastgeber polnischer Familien bei deren letztem Besuch in Emlichheim, Ratsmitglieder – auch dieses Mal hat sich eine bunt gemischte Gruppe auf die Reise in Emlichheims polnische Partnergemeinde Grabów gemacht. Die 23 Geburtstagsgäste waren vom 19. bis 22. August unterwegs.

Den Busreisenden mit dem Flugzeug vorausgeeilt waren die Bürgermeisterin von Emlichheim, Sigrun Mittelstädt-Ernsting, sowie Gemeindedirektorin Daniela Kösters und der stellvertretende Bürgermeister Jöne Strenge. Denn sie wollten an jenem Freitag schon um 15 Uhr an der offiziellen Zeremonie zum 600. Jahrestag der Gewährung der Stadtrechte für Grabów dabei sein. Begleitet wurden sie von Norbert und Romana Michalik, die bereits seit Beginn des Kontaktes zwischen Grabów und Emlichheim als Dolmetscher mit von der Partie sind. Die Beziehungen bestehen seit etwa 15 Jahren.

Bildergalerie Emlichheimer feiern 600 Jahre Grabow Bild / Bild kaufen

Auf die lange Geschichte der Stadt und der Gemeinde ging der Bürgermeister von Grabów, Zenon Cegła, in seiner Rede ein. Sigrun Mittelstädt-Ernsting verband ihren Dank über die Einladung zum Stadtjubiläum mit dem Wunsch, dass auch beim nächsten Jubiläum die „gelebte Verbundenheit“ der beiden Gemeinden noch genauso stark sein möge wie jetzt. Neben den Bürgermeistern sprachen noch viele Repräsentanten und berichteten auch über ihre ganz persönlichen Geschichten, die sie mit Grabów verbinden.

Nach der Zeremonie stießen dann auch die Busfahrenden dazu und alle konnten bei einem gemeinsamen Essen mit den anderen Gästen den Tag ausklingen lassen. Hier wurde auch das Geburtstagsgeschenk, eine Collage mit Fotos aus Emlichheim, an den Bürgermeister überreicht.

Der gesamten Delegation wurde am nächsten Tag eine große Ehre zu Teil. Sie durfte beim historischen Umzug durch die Stadt zum Festgelände am Sportplatz mitgehen. Noch vor den vielen Grabówer Vereinen und Organisationen liefen die Emlichheimer direkt hinter dem Stadtrat und dem Bürgermeister durch die festlich geschmückten Straßen. Dabei war es ihnen an der Spitze des Zuges nicht einmal möglich, das Ende der Parade auch nur zu erahnen – so viele Bürger liefen mit.

Grabówer laden ihre Gäste zu Hausbesuchen ein

Das Fest verbrachte die Delegation im VIP-Zelt mit bester Sicht auf die große Bühne, auf der ein ansprechendes Musikprogramm vorbereitet war. Die Sprachbarriere war schnell überwunden und die Tische der Deutschen und Polen mischten sich schnell durch. Vielleicht trug der gemeinsame Genuss der ein oder anderen regionalen Getränkespezialität zu dieser tollen Stimmung bei.

Die gute Laune am Sonnabend und auf der ganzen Fahrt freute auch Gemeindedirektorin Daniela Kösters. Es sei schön, wie viele Menschen man wiedererkenne. Dadurch fühle sie sich bereits ein wenig heimisch in Grabów. Hierzu ergänzte Sigrun Mittelstädt-Ernsting, die das erste Mal mit in Polen war, dass man die Menschen am besten zu Hause besucht, wenn man sie kennenlernen möchte. Und auf diese Hausbesuche waren am Sonntag viele der Emlichheimer eingeladen. So besuchten zum Beispiel Ursula Weggebakker und ihr Sohn Gerald Weggebakker ihre polnischen Gäste vom Pfingstfest in Emlichheim. Sie ließen sich die Sägemühle des Grabówers zeigen und aßen mit der ganzen Familie zu Mittag. Von Vorteil war, dass Ursula Weggebakker polnisch spricht und auch auf dem Rest der Fahrt das ein oder andere Mal übersetzen konnte.

Noch am Sonntag mussten sich Bürgermeisterin und Gemeindedirektorin schon wieder verabschieden. Passend dazu fing auch „der Himmel an zu weinen“, wie man von polnischer Seite anmerkte. Der Regen wollte gar nicht mehr aufhören und so musste das am Sonntagabend geplante Familienfest abgesagt werden. Stattdessen grillte die Delegation mit dem Grabówer Stadtrat auf der Dachterrasse des Hotels, in dem die Emlichheimer untergebracht waren.

Eine Fahrt zu einer Partnerstadt wirft natürlich immer auch einige Fragen auf: Was bringt eine solche Reise? Welche Eindrücke kann man mitnehmen? Für den Bürgermeister von Grabów, Zenon Cegła, ist das „sich ins Gesicht schauen“ am wichtigsten. Beim gemeinsamen Trinken und Essen zeigten die Menschen sich so, wie sie wirklich sind und Freundschaften könnten entstehen. Die erste Ratsvorsitzende Genowefa Poreba freute sich vor allem darüber, wie aus Fremden Freunde werden.

Diese Einschätzung teilte auch die Emlichheimer Delegation. Lara Koelman und Caecillia Jansing, zwei Schülerinnen der Hauptschule in Emlichheim, ergänzten, dass man alten Vorurteilen auf gar keinen Fall glauben sollte. Viele, die wie Herbert Eggengoor und Jöne Strenge schon oft in Grabów gewesen sind, waren begeistert von dem Fortschritt der vergangenen 15 Jahre. Sie hoffen, dass die Partnerschaft einen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet hat.

Am Montagmorgen hieß es dann für die Niedergrafschafter Abschied nehmen. Doch man ließ sie nicht ziehen ohne noch ein paar warme Worte und prall gefüllte Verpflegungstüten mit auf den Weg zu geben. Einen wirklichen Abschied wollte eh niemand betrauern. Denn für alle, ob Polen oder Deutsche, stand die Hoffnung auf ein schnelles Wiedersehen im Vordergrund.