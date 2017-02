Emlichheimer holt mit Kanarienvogel Bronze bei WM

Toller Erfolg für den Emlichheimer Kanarienzüchter Heinz Wolts: Er holte bei der Weltmeisterschaft in Spanien Platz 3. Konkurrenzzüchter aus Italien, Spanien, Holland und Frankreich ließ er hinter sich.

gn Emlichheim. Erst internationale Titel auf Spezialschauen in Belgien und Holland, dann die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Spanien: Der Kanarienzüchter Heinz Wolts aus Emlichheim hat die Saison mit einem großen Erfolg beendet.

Damit behauptet sich Heinz Wolts weiterhin an der Weltspitze. Über den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft freute er sich ganz besonders und machte sich gemeinsam mit seiner Frau auf den Weg zum 2400 Kilometer entfernten Almeria in Spanien zur Weltausstellung. Angekommen staunte er nicht schlecht, vor seinem Prachtexemplar standen zwar noch zwei höher bewertete Kanarienvögel, doch konnte er Konkurrenzzüchter aus Italien, Spanien, Holland und Frankreich in der Wertung hinter sich lassen.

Dieser große Erfolg gelang dem Züchter Wolts mit einem zur Schau gestellten Kanarienvogel in der Farbe achat pastell rot ivoor intensiv. Der Gewinn der Bronzemedaille entlohnt den Züchter nach eigenen Angaben für die akribische Arbeit eines ganzen Jahres.

Die Weltmeisterschaft wird jährlich in der zweiten Hälfte des Monats Januar in einem der Mitgliedsländer der „Hémisphere Nord“ durchgeführt. Auf Antragstellung entscheidet dann der Kongress der C.O.M. (Confederation Ornithologique Mondiale) in welchem Land die nächsten Weltschauen stattfinden.

Spanien als ausrichtendes Land der diesjährigen Weltmeisterschaft veranstaltete die Ausstellung in der Stadt Almeria am Mittelmeer. Dabei wurden insgesamt 25.953 Vögel von rund 3124 Ausstellern aus 22 teilnehmenden Nationen der „Hémnisphere Nord“ ausgestellt. Deutschland nahm mit insgesamt 89 Ausstellern an der Weltmeisterschaft teil.

„Für mich, für die Vogelfreunde Vechtetal, für Emlichheim und für Deutschland ist es schön, am Medaillenspiegel mit einer Medaille beteiligt gewesen zu sein“, erklärt Wolts nach der Heimreise in die Niedergrafschaft, es zeige, „dass gerade in unserer Region die Vogelzucht und der Vogelschutz ein hohes und beliebtes Kulturgut geworden sind“.

Nach den Erfolgen beginnen wieder ruhige Zeiten für die Züchter, die Vögel werden zur Zucht zusammengestellt und die Hoffnung auf eine gute Nachzucht beginnt. „Schließlich denkt man schon wieder an die nächste Weltschau, welche im Januar 2018 in Cesena in Italien stattfindet“, betont Wolts.