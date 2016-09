Emsländischer Kreisverband votiert für Stegemann

gnLingen. Der Vorstand des CDU-Kreisverbandes Lingen hat einstimmig dafür votiert, den Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann bei der Bundestagswahl 2017 erneut als CDU-Kandidaten für den Wahlkreis Mittelems ins Rennen zu schicken.

Kreisvorsitzender Markus Silies bedankte sich laut einer Pressemitteilung bei Stegemann für dessen unermüdlichen Einsatz für die Region in Berlin: „Trotz anfänglicher Zweifel im Emsland, ob ein aus der Grafschaft Bentheim stammender Abgeordneter auch die Interessen des Nachbar-Landkreises vertreten kann, bist Du und ist Deine Arbeit im Emsland hoch anerkannt.“

Albert Stegemann unterstrich, dass er weiterhin mit voller Motivation Politik für die Menschen im Emsland machen wolle: „Ich verstehe mich als Anwalt der Region in Berlin und möchte meine Arbeit gerne fortsetzen.“ Der 40-jährige Stegemann gehört seit der Bundestagswahl 2013 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Mittelems, wozu das südliche Emsland, Teile des mittleren Emslandes und der Landkreis Grafschaft Bentheim gehören, dem Deutschen Bundestag an. Als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft vertritt Stegemann in seiner ersten Legislaturperiode als Volksvertreter die Region in der Bundeshauptstadt.

Bei dem Votum des Lingener CDU-Kreisvorstandes handelt sich lediglich um eine Empfehlung an die eigenen Mitglieder. Mit diesem Vorschlag geht der südemsländische CDU-Kreisverband nun in die Nominierungsversammlung, die für Montag, 24. Oktober, in Nordhorn vorgesehen ist. Dort werden dann alle CDU-Mitglieder des Wahlkreises Mittelems – also auch jene aus der Grafschaft Bentheim und dem Raum Meppen/Haselünne – zusammenkommen, um ihren Bundestagskandidaten aufzustellen. Dort können sich dann auch weitere parteiinterne Bewerber zur Wahl stellen. Stegemann hatte bereits vor einigen Wochen öffentlich erklärt, für eine erneute Kandidatur zur Verfügung zu stehen.