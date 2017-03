Ende der Raumprobleme für Grundschulen in Sicht

Nordhorn. Voraussetzung für den Umzug der beiden Schulen ist die Übertragung der Liegenschaft von-Behring-Straße 5 (ehemalige Anne-Frank-Schule) an die Stadt. Der Rat hatte einer Übernahme vom Landkreis in der vergangenen Woche bereits einmütig zugestimmt (die GN berichteten ausführlich). Mit Erwerb und Umzug verbinden Politik und Schulverwaltung große Erwartungen: So sollen Raumprobleme entschärft und neue Möglichkeiten für die künftige Entwicklung der Grundschullandschaft eröffnet werden. Einstimmig gab auch der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstag das erwartete grüne Licht für den Umzug beider Schulen. Dass der Empfehlung als Teil eines schulpolitischen Gesamtpakets in der Ratssitzung am 27. April abschließend entsprochen wird, gilt als sicher.

Schulaussschuss: Die Ausschussmitglieder folgten mit ihrem Beschluss der Verwaltungsvorlage und lobten die gute Vorarbeit der Schulverwaltung um Stadträtin Marlies Schomakers (Fachbereich Bildung, Ordnung, Soziales). Wie zuvor die Ratspolitiker aller Fraktionen sehen sie in der Planung eine räumliche Entlastung für die Grundschulen und perspektivisch gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Grundschullandschaft. Von einer „Win-win-Situation“ war die Rede. Dezernentin Schomakers umschrieb die Übernahme der Liegenschaft an der von-Behring-Straße und den Umzug der Grundschulen im Sommer kommenden Jahres mit den Worten: „Mit einer Liegenschafts-Klappe können wir so gleiche mehrere Fliegen schlagen.“

Marienschule: Mit dem Umzug der Marienschule vom Standort Schlieperstraße in der Blumensiedlung an die von Behring-Straße im Stadtteil Blanke erhält die Grundschule die beantragte Zweizügigkeit. Zwar arbeitet die katholische Bekenntnisschule schon seit längerer Zeit mit Sondergenehmigung zweizügig – doch auf Dauer geben die Räumlichkeiten des Marien-Schulgebäudes, in dem die ebenfalls zweizügige Grundschule Blumensiedlung mit untergebracht ist, eine Zweizügigkeit nicht her. Da die Konfessionsschule nicht an die Schulbezirke der Stadt gebunden ist, wird ihre Verlagerung in die Blanke möglich.

Nicht nur der Wunsch nach genehmigter Zweizügigkeit, sondern auch der Umzug wird nach Auskunft von Marlies Schomakers von der Schulleitung voll mitgetragen. Dass manche Schüler künftig einen anderen oder weiteren Schulweg in den Stadtteil Blanke haben werden, ist für die Dezernentin mit Blick auf die Gesamtlösung vertretbar.

Ob die Marienschule auch nach ihrem Umzug weiterhin den Großteil ihrer Schüler aus dem Schulbezirk der Grundschule Blumensiedlung bekommt, ist zurzeit ungewiss. Sollten künftig aber mehr Schüler als bisher aus dem Bezirk zur Einschulung an der Grundschule Blumensiedlung angemeldet und dadurch die Grenze zur Dreizügigkeit überschritten werden, ergeben sich nach Angaben der Verwaltung daraus an der Schlieperstraße keine räumlichen Probleme. Für Schomakers ist es wichtig, dass trotz Umzugs der Marienschule für die Blumensiedlung eine Regelschule erhalten bleibt.

Astrid-Lindgren-Schule: Die Raumprobleme im Grundschulbezirk Nord werden durch den Umzug der Sprachförderschule gelöst, die zurzeit an der Pestalozzischule im Stadtteil Bookholt an der Pestalozzistraße untergebracht ist. Der Raumbedarf der einzügigen Grundschule Pestalozzischule und der zweizügigen Astrid-Lindgren-Schule wurde vor dem Hintergrund der damals unsicheren Zukunft der Sprachförderschulen im Land Niedersachsen provisorisch mit vier Klassencontainern gedeckt, die jedoch keine Dauerlösung darstellen können. Würde die Sprachförderschule nicht umziehen, müsste die Stadt einen Anbau am Standort Pestalozzistraße für die beiden Grundschulen mit Kosten um die 600.000 Euro finanzieren. Nun können die Container abgebaut werden, das vorhandene Schulgebäude bietet ausreichend Kapazität für die Pestalozzischule.

Wie Stadträtin Schomakers berichtet, gehen die derzeitigen Schülerprognosen bis 2020 von einer teilweisen Fünfzügigkeit im Schulbezirk Nord aus. Bislang stehen in dem Schulbezirk mit der einzügigen Pestalozzi-Schule, der zweizügigen Grundschule Am Roggenkamp und der einzügigen Grundschule Bookholt aber nur insgesamt vier Züge zur Verfügung. Gegenwärtig sind 325 Grundschüler über alle Klassen an den drei Standorten verteilt. Durch den Auszug der Astrid-Lindgren-Schule wären ausreichend Räumlichkeiten für eine Zweizügigkeit der Pestalozzischule gegeben. Damit könnten die Spitzen durch Fünfzügigkeit aufgefangen werden. Auch würde das zu einer Entlastung der Grundschule Am Roggenkamp ab dem Schuljahr 2018/2019 führen: Diese Grundschule hat bereits seit Jahren im Verhältnis zu den anderen Regelgrundschulen im Schulbezirk Nord sehr hohe Anmeldezahlen, wodurch die Klassen durchgängig bis zur Obergrenze von 26 Schülern ausgelastet sind.

Gebäude alte Anne-Frank-Schule: Bevor das Gebäude der ehemaligen Anne-Frank-Schule 2018/19 in den Schulbetrieb genommen werden kann, kommen auf die Stadt einige Sanierungsarbeiten zu. Seit Februar 2016 war das Gebäude vom Landkreis für eine kurze Zeit als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt und vorgehalten worden, seit Sommer 2016 steht es leer. Die Fachunterrichtsräume wurden im Rahmen der Notunterbringung komplett zurückgebaut und als Schlafräume genutzt, die Außen-WC-Anlagen wurden als Waschsalons und Lagerräume hergerichtet. Das Schulgebäude mit Sporthalle auf dem 16.541 Quadratmeter großen Grundstück bietet insgesamt 21 allgemeine Unterrichtsräume.