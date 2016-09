Endergebnis: Heils statt Pretzlaff im Kreistag

Auch bei der Wahl zum Grafschafter Kreistag weicht das amtliche Endergebnis von der Schnellmeldung am Wahlabend ab – mit Folgen: Für die CDU zieht anstelle von Rüdiger Pretzlaff nun Thomas Heils in den Kreistag ein.

Nordhorn. Anders als beim Rat der Stadt Nordhorn, wo sich die Verteilung der Sitze auf die Parteien verschoben und Pro Grafschaft noch einen Sitz an die SPD verloren hat, ändert sich an den Kräfteverhältnissen im Grafschafter Kreistag nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses nichts. Die CDU kommt auf 24 Sitze, die SPD auf 15, die Grünen erreichen vier. Je zwei Sitze entfallen auf Pro Grafschaft und FDP, je einen Vertreter entsenden Die Linke, AfD und gbf/UWG. Den 51. Sitz hat der hauptamtliche Landrat inne, also Friedrich Kethorn (CDU).

18 Aktenordner voller Datenblätter waren am Freitagmittag in Sitzungszimmer 102 der Kreisverwaltung aufgebaut. Darin enthalten waren die Wahlniederschriften aller Wahlvorstände aus dem gesamten Kreisgebiet. In öffentlicher Sitzung erläuterte Kreiswahlleiter Uwe Fietzek dem Kreiswahlausschuss, warum im amtlichen Endergebnis rund 800 Stimmen mehr zum Tragen kommen als in dem vorläufigen Ergebnis, das er am Wahlabend gegen 22.30 Uhr verkündet hatte.

Auf Kreisebene sei es zu ähnlichen Übermittlungsfehlern gekommen wie bei der Stadt Nordhorn, so Fietzek. Beim Auszählen der umfangreichen Stimmzettel, auf denen die Wähler jeweils bis zu drei Kreuze machen durften, würden die Zahlen in Hunderterblöcken gezählt, erläuterte er. Bei der anschließenden Übermittlung seien diese Hunderter aus insgesamt sechs Wahllokalen nicht korrekt übermittelt worden. Dadurch fehlten rund 800 Stimmen. Zudem gab es einige Stimmzettel, bei denen geklärt werden musste, ob sie als gültig gewertet werden können oder nicht. Zum Vergleich: Insgesamt wurden 172.352 gültige Stimmen gezählt.

Die Abweichungen, die festgestellt wurden, traten ausschließlich bei CDU und SPD auf: Die Christdemokraten haben nun rund 250 Stimmen mehr, die Sozialdemokraten rund 550. Auf das prozentuale Ergebnis wirken sich diese Veränderungen nur im Bereich der Nachkommastellen aus.

Entscheidender war für den Kreiswahlausschuss die Frage, wie sich diese kleinen Verschiebungen auf die Besetzung des neuen Kreistages auswirken. Der Verwaltungsspitze war am Freitag die Erleichterung darüber anzumerken, dass sich nicht wie in der Stadt Nordhorn die Kräfteverhältnisse im Parlament nachträglich verschoben haben. Das komplizierte Auszählungsverfahren hat lediglich Folgen für die Zusammensetzung der neuen CDU-Fraktion: Dort schafft Direktkandidat Thomas Heils nun doch den Einzug in den Kreistag. Dafür verliert Rüdiger Pretzlaff den Sitz, der ihm am Wahlabend zunächst zugesprochen worden war.

Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent und damit gut zwei Prozentpunkte unter der von 2006. Kreiswahlleiter Uwe Fietzek hatte dafür eine Erklärung parat: Vor fünf Jahren seien zusätzlich zu den Räten auch der Landrat und mehrere hauptamtliche Bürgermeister gewählt worden. Das habe zusätzlich Wähler mobilisiert.

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016