Endspurt für Bau in Bentheimer Franziskusstraße

Bad Bentheim. Die Bebauung an der Franziskusstraße in Bad Bentheim ist seit beinahe fünf Jahren ein Dauerthema, das bei den Bad Bentheimern für viel Aufregung gesorgt hat (die GN berichteten mehrfach). Nun scheint das Ende der langen Diskussionen in Sichtweite: Der Bauausschuss der Stadt hat sich am Mittwochabend mit zwei Gegenstimmen für die Verabschiedung des Bebauungsplanes ausgesprochen. Sollte sich der Stadtrat der Empfehlung des Bauausschusses am 8. Februar anschließen, könnte der Bau auf dem Gelände des ehemaligen Jugendhauses starten.

Dort sollen zwei dreigeschossige Komplexe mit Tiefgarage entstehen, die Platz für zwölf Wohnungen bieten sollen. Das Baugrundstück wird geteilt durch eine private Straße, die für den Fuß- und Radverkehr öffentlich nutzbar wird. Außerdem sollen Anlieger die kleine Straße befahren dürfen. Im Gegenzug soll die Unterstraße zur Anliegerstraße umgewidmet werden. Dort sollen an der westlichen Zufahrt auch zusätzliche Parkplätze für Anwohner geschaffen werden.

Mittelpunkt der Diskussionen zur Bebauung waren 53 Seiten Einwendungen von 14 Bürgern. Dr. Christian Blum (Grüne) hatte die Argumente in einer Präsentation aufgegriffen. Sein Fazit: „Wir hatten hier eine fantastische Bürgerbeteiligung. Wir sollten diese Stellungnahmen ernst nehmen und Kompromisse suchen.“

Neben Hinweisen zu Parkplatzmangel, Brandschutz und Trinkwasserleitungen standen vor allem die geplanten Balkone, die Sandsteinmauer und die Buchenhecke entlang der Unterstraße zur Diskussion. Zum einen befürchteten manche Anwohner, dass über die Balkone ihre Privatsphäre gestört werden könnte. Dem konnte die Verwaltung widersprechen, denn hier gebe es gesetzliche Vorgaben, die die Abstände von Balkonen zu anderen Wohnhäusern festlegen. Zum anderen bezogen sich viele Fragen auf die Sandsteinmauer an der Privatstraße, die zwischen den beiden Grundstücken verläuft, und die Hecke, die entlang der Unterstraße wächst. Die Sandsteinmauer bleibt erhalten. Nach langer Diskussion soll der Eigentümer gebeten werden – falls die jetzige Hecke bei den Bauarbeiten beschädigt wird – sie zu ersetzen. „Der Plan sieht zurzeit eine Hecke vor“, betonte Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Der Antrag von Christian Blum, den Architekten des Bauvorhabens die Pläne vorstellen zu lassen, wurde abgewiesen, da dieser das Vorhaben bereits vor einiger Zeit vorgestellt hatte. „Die Einwände der Bürger ändern nichts an der Größe der Gebäude. Irgendwann müssen wir zu Potte kommen“, meinte Bernhard Hofste (SPD) und sprach sich für eine zügige Beschlussempfehlung aus. Diese folgte dann auch, mit der Bitte, eine Hecke wieder anzupflanzen.

Am Funkenkamp sollen Wohnungen und eine Kindertagesstätte sowie Büroräume hinter dem Kaiserhof entstehen (die GN berichteten). Nach Hinweisen des Trink- und Abwasserverbandes zur Trinkwasserversorgungsleitung ist die Planzeichnung noch einmal geändert worden.

Die Versorgungsleitung wurde als Vorsichtsmaßnahme mit einem zwei Meter breiten Schutzstreifen eingetragen. Der Landkreis hatte auch auf mögliche Altlasten hingewiesen. Der Bauausschuss stimmte mit einer Gegenstimme für die Änderung des Bebauungsplanes.