Enschede will besser erreichbar sein

mbo Enschede. Den vierspurigen Ausbau der Straßenverbindung zwischen Enschede und Münster, eine Intercity-Verbindung zwischen den beiden Städten mit einer maximalen Fahrzeit von einer halben Stunde sowie schnellere Zugverbindungen nach Amsterdam – das sind einige der ehrgeizigen Ziele, die sich die Stadt Enschede mit einer „strategischen Erreichbarkeitsagenda“ setzt. Diese Agenda soll in der niederländischen Nachbarstadt 2017 ausgearbeitet werden, wobei die Stadt auf enge Kooperation mit ihren Partnern, Behörden, Unternehmen und Bildungseinrichtungen in der Euregio setzt.

Enschede ist die größte Stadt im Osten der Niederlande, doch verkehrstechnisch fühlen sich die Enscheder vom Rest der Welt abgehängt: Wer mit dem Zug in die 150 Kilometer entfernte Hauptstadt Amsterdam reisen will, benötigt derzeit zwei Stunden und muss mindestens einmal umsteigen. Auch die Fahrzeiten nach Münster und in die Provinzhauptstadt Zwolle halten Politik und Verwaltung für zu lang.

Schwer erreichbar aus umliegenden Großstädten

„Wir arbeiten in der nächsten Zeit daran, eine Roadmap zu erstellen, wie unsere Ziele verwirklicht werden können“, sagte der Enscheder Dezernent für Mobilität und Erreichbarkeit, Hans van Agteren. „Die Erreichbarkeit aus den großen Städten um uns herum lässt sehr zu wünschen übrig. Wir wollen die Erreichbarkeit für Jahrzehnte nachhaltig verbessern. So stimulieren wir unsere Wirtschaft und werden ein attraktiverer Partner.“

Untersuchungen haben laut einer Mitteilung ergeben, dass Arbeitnehmer maximal eine Stunde einfache Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf nehmen wollen. Wird die Erreichbarkeit verbessert, erweitert sich gleichzeitig der Radius für potenzielle Arbeitnehmer. Enschede würde als Unternehmensstandort, aber auch als Wohnort attraktiver werden können.

Das soll verbessert werden

Dampf machen will Enschede konkret bei folgenden Projekten:

Erweiterung der Straße N 35 Richtung Zwolle auf vier Fahrspuren in Richtung Zwolle und bis zur deutschen Grenze

Erweiterung der Bundesstraße 54 nach Münster auf durchgängig zweimal zwei Fahrspuren (in Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern)

Schnelle IC-Züge zwischen Enschede und Zwolle sowie Enschede und Münster (maximale Fahrzeit eine halbe Stunde)

Schnelle IC-Verbindung nach Amsterdam (maximal anderthalb Stunden Fahrzeit).