Enscheder „Lady Lions“ mit deutscher Note

Zwei niederländische Eishockey-Teams trainieren und spielen in der Nordhorner Eishalle. Die beiden Frauen-Mannschaften treten in der niederländischen Liga an und treffen auf Gegner wie Tilburg, Groningen oder Heerenveen.

Nordhorn/Enschede. Frauen-Eishockey gibt es nicht in der Grafschaft – zumindest auf den ersten Blick. Beim genaueren Hinsehen wird auch das weibliche Geschlecht „bedient“, wenn es auf Schlittschuhen dem Puck hinterherjagen will, denn die Luttikhuis Enschede „Lady Lions“ spielen und trainieren auch zur Hälfte in der Nordhorner Eissporthalle. 29 Frauen stehen regelmäßig in zwei Mannschaften für den Enscheder Verein auf dem Eis. Die sogenannten „Lady Lions“ haben aber nicht nur eine deutsche Note, weil sie diesseits der Grenze aktiv sind, knapp ein Viertel der Spielerinnen kommt aus Deutschland. Zudem ist das Trainerteam durch deutsches Eishockey geprägt – entweder weil sie von hier kommen oder hier gespielt haben.

„Es macht Spaß, dass auch deutsche Frauen dabei sind. Bei uns sind alle willkommen“, sagt Coach Erwin Ekelhoff, der sich um die erste Enscheder Frauenmannschaft kümmert. Zum Trainerteam gehören weitere ehemalige Nordhorner Spieler wie Marco Strijland (auch Vorsitzender des Vereins), Oskar Kirstein und Marco Kunk. Um die Torhüterinnen kümmert sich Dennis van Onna.

Die „Lady Lions“ nutzen die Grafschafter Eishalle, weil Eiszeit im heimischen Enschede knapp ist. „Wir müssen uns dort die Fläche mit Kunstlauf, Curling und Shorttrack teilen“, berichtet Strijland. Sein Verein schickt in dieser Saison in der niederländischen Liga erstmals zwei Mannschaften ins Rennen. Die Gegner kommen aus Tilburg, Groningen, Heerenveen und Geleen. Vor der laufenden Saison hat sogar der nordrhein-westfälische Verband bei den Enschederinnen angeklopft und gefragt, ob sie in den dortigen Spielbetrieb einsteigen wollen. Das sei zwar durchaus interessant, „für diese Saison wäre es aber zuviel gewesen“, sagt Strijland, weil die Mannschaften bereits für die niederländische Liga gemeldet waren.

In der kommenden Saison werden die „Lady Lions“ aber möglicherweise mit einem Team in Deutschland und mit dem anderen in den Niederlanden antreten. „Es ist wichtig, auch in den Niederlanden zu bleiben, weil die Verbindung zum Verband wichtig ist“, sagt Strijland. Und der Nederlandse Ijshockey-Bond hat die „Lady Lions“ durchaus im Blick, vier Spielerinnen von Ekelhoff und Co. gehören mittlerweile zur U 18-Nationalmannschaft.

Beim Ligaauftakt trafen die beiden Enscheder Mannschaften aufeinander – und es war eine klare Sache zugunsten der ersten Mannschaft, die die eigene Zweitvertretung mit 21:0 besiegte. Die anderen Gegner stört es im Übrigen nicht, dass sie für die Spiele bei den „Lady Lions“ über die Grenze fahren müssen – auch wegen der schmucken Nordhorner Halle. „Das ist ja ein Eishockey-Tempel hier“, sagt Strijland. Die Teams aus Geleen und Tilburg haben sogar angekündigt, im neuen Nordhorner Hostel „Move Inn“ Quartier beziehen zu wollen.

Trainer Ekelhoff will mit seinen Spielerinnen gerne den Titel holen. „Wir haben in der vergangenen Saison mit 7:5 beim Meister Tilburg gewonnen – wenn man das schafft, ist mehr möglich“, meint er. Trotz der guten Entwicklung würden sich die Enscheder über weiteren Zuwachs freuen und bieten zum Beispiel an, bei einem Probetraining die Ausrüstung zu stellen. Interessenten können sich per E-Mail (lady@enschedelions.nl) an den Verein wenden.

Das nächste Spiel in Nordhorn steht am Sonntag, 13. November, gegen Geleen auf dem Programm. Tags zuvor bestreitet die Zweitvertretung ihr Heimspiel gegen den gleichen Gegner ausnahmsweise im heimischen Enschede. Der nächste Einsatz ist aber schon für kommenden Sonntag terminiert; dann müssen die Enschederinnen in Heerenveen antreten.