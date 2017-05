Entscheidung im Prozess zum Mord an Hatun Sürücü erwartet

dpa Istanbul. Mehr als ein Jahr nach Prozessbeginn wird im Verfahren gegen zwei Brüder der ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü heute in Istanbul ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Brüdern laut Gerichtsunterlagen Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung ihrer Schwester im Jahr 2005 vor. Sie sollen den jüngsten Bruder mit dem Mord an ihrer kleinen Schwester beauftragt haben, um die Familienehre wiederherzustellen. Der jüngste Bruder wurde in Deutschland zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt.