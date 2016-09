Entscheidung über Air-Berlin-Halbierung noch diese Woche

dpa Berlin. Die Halbierung der kriselnden Fluggesellschaft Air Berlin soll Insidern zufolge noch in dieser Woche unter Dach und Fach kommen. Wenn der Lufthansa-Aufsichtsrat am Mittwoch der Übernahme von rund 40 Air-Berlin-Maschinen samt Besatzung zustimme, solle Ende der Woche ein weiterer Deal mit der Tui-Fluglinie Tuifly folgen, erfuhr dpa-AFX aus dem Umfeld der Verhandlungen. Dabei solle die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki zusammen mit 14 Tuifly-Maschinen, die bisher für Air Berlin unterwegs sind, in eine neue, gemeinsame Ferienfluggesellschaft eingehen.