Nordhorn / Rieti. „Meine Frau und ich stehen ständig über Whatsapp und Entsetzen über Beben nahe der Partnerstadt Rieti Facebook in Kontakt mit unseren Freunden in Rieti“, berichtete gestern Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling: „So bekamen wir gleich nach dem Aufstehen erste Informationen über das fürchterliche Erdbeben, das in der Nacht, exakt um 3.38 Uhr nahe der Stadt Rieti, begonnen hat. Den ganzen Morgen kam die Erde nicht zur Ruhe.“

Katharina Diepenbruck hatte sich gemeldet und berichtet, wie auch in der Stadt Rieti die Menschen aus dem Schlaf gerissen worden seien und in Panik, zum Teil in Nachtbekleidung, auf die Straßen gerannt sind. Ein Mann erlag in der Panik einer tödlichen Herzattacke. Diepenbruck hat als Dolmetscherin bereits mehrere Begegnungen der Städtepartner Rieti und Nordhorn begleitet. Die Deutsche ist mit dem Rechtsanwalt Giuseppe Lattanzio aus Rieti verheiratet. Als in ihrer Wahlheimat in Mittelitalien die Erde bebte, war sie gerade mit ihren zwei Kindern auf dem Weg nach München. Ihr Mann habe sich am Morgen gleich auf den Weg gemacht in die knapp 40 Kilometer entfernte Ortschaft Amatrice, wo sehr gute Freunde der Familie wohnen. Seine Fotos von dort hat er auch an die Stadt Nordhorn geschickt. Amatrice, ein Bergdorf im Appenin, ist neben den Nachbarorten Accomoli und Arquata del Tronto eine der besonders hart betroffenen Gemeinden. Sie alle gehören zur Provinz Rieti. Dort, nur vier bis zehn Kilometer unter der Erdoberfläche, lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,2. Zum Teil wurden alle Häuser beschädigt, wohl die Hälfte stürzten ein. Selbst auf den engen italienischen Sträßchen war kein Mensch vor den herabstürzenden Trümmern sicher. Mehrere Dutzend Bewohner verloren das Leben, Hunderte sind verletzt, Tausende obdachlos geworden. Noch längst nicht sind alle Verschütteten geborgen.

In der Nordhorner Stadtverwaltung wurden am gestrigen Mittwoch die Ereignisse in und um Rieti mit wachsender Besorgnis beobachtet. Katharina Diepenbruck steht in engem Kontakt zum Bürgermeister Rietis, Simone Pietrangeli. Sie ist erneut Bindeglied zwischen den Städtepartnern. „Wir haben unsere Anteilnahme übermittelt und auch erste Hilfsangebote gemacht.“ Wie Nordhorn helfen könnte, ist noch offen. Erste Spendenaktionen sind gestartet. Die Stadt werde dort helfen, wo sie es könne, versicherte Berling.

Auch andere Nordhorner blicken voller Erschrecken auf die Partnerstadt. Dazu gehört der Wirt des Feinschmeckerlokals „Norcineria da Francesco“ in der Hagenstraße. Francesco Mastroiaco hat sein Lokal im Jahr 2014 eröffnet und bietet dort Produkte aus seiner Heimatstadt Rieti an. Jede halbe Stunde telefoniere er mit seiner Familie und Freunden in Rieti, erzählte er gestern. Niemand aus seinem Umfeld sei verletzt und in Rieti habe es seines Wissens keine gravierenden Schäden gegeben, obwohl das Beben deutlich zu spüren war. Aber sein Herz sei jetzt in Rieti.

Nordhorn und Rieti sind im Jahr 2010 eine Städtepartnerschaft eingegangen. Die italienische Provinzhauptstadt (oder Kreisstadt) hat knapp 48.000 Einwohner und liegt rund 100 Kilometer nördlich von Rom entfernt.

Artikel zum Thema Viele Tote bei Erdbeben in Italien