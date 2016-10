Entwarnung nach Bombenalarm in Dänemark

dpa Kopenhagen. Nach Bombendrohungen sind in Dänemark mehrere Flughäfen und Einkaufszentren geräumt worden. Auch Krankenhäuser und Universitäten im Land hatten per E-Mail Drohungen von demselben Absender erhalten. Spürhunde suchten die betroffenen Gebäude nach Bomben ab. Nach mehreren Stunden gab die Polizei Entwarnung. Man habe keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Zuvor waren die Flughäfen Roskilde und Aarhus sowie zwei Shopping-Zentren in Roskilde und Slagelse auf der Insel Seeland evakuiert worden. Die Airports wurden inzwischen wieder für den Flugverkehr geöffnet.