Erinnerung an Neuenhauser Mühlen

Zwei große Tafeln informieren nun in Neuenhaus über zwei Bauwerke, an die sich nur noch die älteren Einwohner erinnern dürften: die Windmühle und Wassermühle.

Neuenhaus. Am früheren Müllerhaus an der Uelsener Straße, das nach einem Umbau mit seiner ursprünglichen Gestalt kaum noch etwas zu tun hat, erfahren Passanten Wissenswertes über die Windmühle, die an dieser Stelle stand. In deutscher und niederländischer Sprache wird in einem Zeitstrahl über ihre Geschichte berichtet.

Die Windmühle des Typs Galerie-Holländer wurde 1812 von Jan Strick errichtet. „Die Mühle mahlt Getreide und presst Ölsamen zu Öl, für die Gerber wird Eichenrinde gemahlen“, liest der Betrachter. Im Laufe der Jahre wechselt die Windmühle mehrfach den Besitzer und geht 1886 in den Besitz der Familie Voshaar über. 1905 pachtet diese auch die Wassermühle am Mühlenkolk. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wird die Windmühle stillgelegt und 1929 von Zimmermann Derk Sloot abgerissen.

Ebenfalls längst aus dem Stadtbild verschwunden ist die Wassermühle am Mühlenkolk. Geblieben sind nur die Schaufelräder, die sich auch heute noch neben dem Haus Brünemann drehen. An dieser Stelle steht ebenso eine neue Tafel, die eine alte, verwitterte Tafel ersetzt. Auf der einen Seite wird in einer Chronik die Geschichte der Wassermühle nacherzählt. Auf der anderen Seite sind historische Aufnahmen und auch ein Gemälde zu sehen.

Die Initiative zu den neuen Tafeln, die die Stadt aufgestellt hat, ging von Norbert Voshaar aus, der für die SPD im Stadtrat sitzt und sich im Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ engagiert. Er stellte die Bilder mit dem Fotografen Horst Dudeck aus Lage zusammen. Weiteres Material stammt von den Heimatfreunden und aus Privatbesitz.