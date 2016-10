Ermittler hoffen auf neue Erkenntnisse nach Baby-Fund in Koffer

dpa Hannover. Nach dem Fund eines lebenden Babys und eines toten Säuglings in einem Koffer ermittelt die Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat. Ein 19-Jähriger hatte die Entdeckung der Polizei gemeldet. Die 22 Jahre alte Lebensgefährtin und mutmaßliche Mutter der Kinder wurde an ihrem Arbeitsplatz festgenommen. Das lebende Mädchen kam in eine Klinik. Sein Zustand war nach ersten Untersuchungen stabil. Ein Haftrichter ordnete wegen des Verdachts des Totschlags Untersuchungshaft für die Frau an. Der 19-Jährige ist weiter auf freiem Fuß.