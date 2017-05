Erpresser wollte 900 000 Euro von Corinna Schumacher

dpa Reutlingen. 900 000 Euro sollte die Ehefrau von Michael Schumacher an einen Erpresser zahlen - andernfalls drohte er, den Kindern könne etwas passieren. Das Amtsgericht Reutlingen in Baden-Württemberg verurteilte deshalb einen 25-jährigen Mann, er bekam eine Bewährungsstrafe von 21 Monaten. Der 25 Jahre alte Lackierer hatte eine E-Mail an Corinna Schumacher geschrieben und dabei seine echte Kontonummer angegeben. Die Polizei kam dem Erpresser wegen der Kontonummer binnen Minuten auf die Spur.