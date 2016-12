Erst Wohnmobil gestohlen, dann Unfall verursacht

gn Nordhorn. Ein 19-jähriger Pole hat am späten Donnerstagabend in der Pestalozzistraße in Nordhorn ein Wohnmobil gestohlen und damit in der Hakenstraße einen Unfall verursacht, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige wurde von den Beamten festgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte eine Zeugin gegen 23.20 Uhr beobachtet, wie der 19-Jährige das Wohnmobil gestohlen hat. Bei der Fahrt vom Grundstück fuhr er mehrfach gegen eine Mauer und gegen eine Straßenlaterne. Im weiteren Verlauf seiner Flucht kam er in der Hakenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Stromkasten.

Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß in einen angrenzenden Garten. Dort wurde er von einem Passanten bemerkt, der die Polizei verständigte. Die Polizei nahm den Mann fest. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann kam in Polizeigewahrsam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.