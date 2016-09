Erste Migranten fassen Fuß auf dem Arbeitsmarkt

Mohamad Zarour ist ehrgeizig – und voller Optimismus: „Ich will das schaffen“ sagt der 27-jährige Syrer, der am 1. August eine Ausbildung beim Wilsumer Textildienstleister WKS begonnen hat.

Nordhorn. ie Integration von Flüchtlingen und Migranten in den Arbeitsmarkt sei „eine ganz außerordentliche Herausforderung“, und die sei „offensichtlich noch schwieriger als gedacht und sehr komplex“, hatte Jochen Anderweit, stellvertretender Vorsitzender der Grafschafter Wirtschaftsvereinigung, bei der Jahresversammlung im Juni betont. Inzwischen haben mit Beginn des neuen Ausbildungsjahrs auch Flüchtlinge und Migranten haben in der Grafschaft Arbeits- oder Ausbildungsverträge unterschrieben.

Einer von ihnen ist Mohamad Zarour. Seit Anfang August ist der Syrer „Azubi“, er wird beim Wilsumer Textildienstleister WKS zum Produktprüfer ausgebildet – und drückt zusammen mit zehn Jahre jüngeren Grafschaftern in Nordhorn die Schulbank der Berufsschule. Kein leichter Schritt für den 27-Jährigen, der in Syrien bereits ein eigenes Textilunternehmen hatte – und eine schicksalhafte persönliche Geschichte mitbringt.

Die begann im Jahre 2012 mit der Flucht aus der umkämpften syrischen Millionenstadt Homs. Nach einer mehrjährigen Odyssee durch die Türkei, Italien und Frankreich landete er im Januar 2015 im Niedersächsischen Landesaufnahmelager Bramsche und beantragte Asyl in Deutschland. Mit Erfolg. Seit Juli 2015 ist er offiziell als Asylbewerber anerkannt.

Von Bramsche aus kam der junge Mann 2015 in die Grafschaft – wohnte zuerst in Neuenhaus, seit kurzem in Wilsum. „Ist näher zur Arbeit“, sagt er in leidlichem Deutsch, und: „Das ist ein Neuanfang.“

Kollegen helfen

Um ihm diesen Neuanfang zu erleichtern, haben bei der WKS viele Betriebsangehörige sich mächtig ins Zeug gelegt. Kolleginnen und Kollegen besorgten ihm die Wohnung, halfen mit Möbeln und Hausrat. Starthilfe gibt WKS auch für die Berufsschule: Jede Woche paukt Mohamad im Unternehmen vier Stunden mit WKS-Ausbilderin Birgit Assen für den Fach- und Chemieunterricht. Mohamad lächelt: „Sprache ist ganz gut, aber Schreiben noch nicht so gut.“

„Mohamad ist sehr motiviert“, lobt WKS-Prokurist Jörg Brune. Und er bringe für eine textile Ausbildung ungewöhnlich viele Vorkenntnisse und Qualifikationen mit: In seiner Heimat hatte Mohamad im elterlichen Schneiderbetrieb gearbeitet, war in einer Maschinenstickerei und einem Bekleidungsgeschäft tätig und hatte dann mit dem Aufbau einer eigenen Näherei begonnen.

Seit fünf Jahren Angehörige nicht mehr gesehen

Heute ist von alldem nichts geblieben. Die Eltern flüchteten nach Ägypten, die Schwester lebt mit ihrem Mann in der Türkei. Seit fünf Jahren hat Mohamad seine Angehörigen nicht mehr gesehen. „In Deutschland kann man arbeiten und was aufbauen“, sagt der 27-Jährige. „In der Heimat alles kaputt, nicht nur Häuser.“ An eine baldige Rückkehr glaubt er nicht. „Und wenn, dann müsste ich da auch ganz neu anfangen.“

Bei der WKS wie bei anderen Unternehmen sieht man das Engagement für Flüchtlinge und Migranten nicht allein unter humanitären Gesichtspunkten. „Uns geht es gemeinsam um gesellschaftliche Integration, aber besonders auch um Gewinnung von Fachkräften, Arbeitskräften und potenziellen Auszubildenden für die Unternehmen hier im Landkreis“, hatte Jochen Anderweit vor der Vollversammlung der Wirtschaftsvereinigung erklärt.

So sind viele Arbeitgeber gern bereit, junge Migranten in ihre Betriebe zu holen. So wie die Nordhorner Hotelierfamilie Müller, die in Zeitungsinterviews mit berechtigtem Stolz darauf verweist, von ihren derzeit zwölf Auszubildenden habe die Hälfte ausländische Wurzeln.

Gute Sprachkenntnisse

„Die Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften wird immer wichtiger – und immer schwieriger“, sagt auch WKS-Prokurist Jörg Brune. Und viele Flüchtlinge seien nicht nur hoch motiviert, sondern brächten auch einschlägige berufliche Vorkenntnisse mit. So wie Mohamad Zarour. „Außerdem spricht Mohamad neben arabisch auch gut türkisch und englisch. Als international tätige Unternehmensgruppe mit Standorten auf dem Balkan und in der Türkei können wir solche Leute brauchen.“ Wenn der Syrer die Ausbildung schafft und danach bei WKS eine berufliche Perspektive finde, könne das „für beide Seiten eine richtige Win-Win-Situation werden.“

Allein beim Grafschafter Jobcenter sind zurzeit rund 300 erwerbsfähige Flüchtlinge registriert, die Sozialleistungen beziehen. Wie viele weitere hier leben, die ausschließlich von der Familie oder von Freunden finanziert werden, ist nicht bekannt. Von den Leistungsbeziehern des Jobcenters verfügt jeder Zweite über einen guten Schulabschluss, jeder Vierte über einen Berufsabschluss.

„Wir haben bei den Flüchtlingen die ganze Bandbreite der Gesellschaft“, sagt Jobcenter-Leiterin Gitta Mäulen. Es gebe Zuwanderer ohne jeden Berufsabschluss und Menschen, die sogar in ihren Heimatländern als Analphabeten gelten – aber eben auch solche mit hochwertigen Berufsabschlüssen. Unter den Leistungsbeziehern seien allein zehn Ärzte.

In den Arbeitsmarkt vermittelt wurden aus den beim Jobcenter erfassten Flüchtlingen in diesem Jahr bisher 50 Personen, die Hälfte davon in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und 16 in einen 450-Euro-Job. Nur vier Personen konnte ein Ausbildungsplatz vermittelt werden, weiteren drei eine ausbildungsvorbereitende Einstiegsqualifizierung. Und zwei Flüchtlinge nahmen ein Studium auf.

Wo es überall „klemmen“ kann beim Einstieg in die Ausbildung, zeigt das Beispiel von Abdulkader Alshafei aus der syrischen Hafenstadt Latakia. Vor Bürgerkrieg und Militärdienst war er im Herbst 2015 zunächst in die Türkei geflüchtet. Über die „Balkanroute“ kam der 22-Jährige im Oktober in Passau an – und wurde von dort weiterverfrachtet ins Notaufnahmelager in der Nordhorner Kreissporthalle.

Bereits als Friseur gearbeitet

Seit Anfang August ist Abdul im Nordhorner Friseursalon Hopmann tätig. Obwohl auch er in seiner Heimat bereits als Friseur tätig war, startet er im Friseursalon mit einer Einstiegsqualifikation. „Wir haben für ihn einen zusätzlichen, eigentlich nicht geplanten Ausbildungsplatz geschaffen, denn ich wollte helfen“, sagt Inhaber Josef Hopmann. Für eine Einstiegsqualifikation gibt es Fördermittel – und eine Reihe von Auflagen.

„Man muss schon viel Geduld haben und auch viel telefonieren, um am Anfang das Richtige zu tun“, sagt der Friseurmeister. Viel „Papierkram“ müsse bearbeitet werden, viele „Wenns und Abers“ seien zu beachten, damit die einjährige Einstiegsqualifikation später auf die Ausbildungszeit angerechnet werden kann. Und bis heute kämpft Hopmann um eine Sprachförderung für Abdul.

Dank des neuen Integrationsgesetzes ist immerhin sicher, dass Abdul seine dreijährige Friseurlehre in Deutschland abschließen und danach noch mindestens zwei Jahre hier arbeiten kann. Ohne den Job im Friseursalon droht dem 22-Jährigen die Abschiebung nach Kroatien. Dort war er im Herbst 2015 erstmals in der EU registriert worden.

Mohamad Zarour hat andere Sorgen. Sein syrischer Führerschein gilt in Deutschland nicht. „Ich kann ihn umschreiben lassen, wenn ich die Theorieprüfung nachhole.“ Dazu hat er sich bei einer Fahrschule angemeldet. Ab Herbst gibt‘s die Prüfungsfragen auch auf arabisch.