Erstes Segelsetzen auf größter Segelyacht der Welt

Die größte Segelyacht der Welt hat erstmals Segel gesetzt. Die in Kiel gebaute „Segelyacht A“ lag in der Kieler Förde vor Anker. Nach und nach testete die Besatzung in Sichtweite des Strandes die vollautomatischen Segel des knapp 143 Meter langen Schiffs.