Erstwähler: Politik muss spannender werden

Nordhorn. In Niedersachsen und neun anderen Bundesländern können Jugendliche bereits mit 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Ob die jungen Menschen an der Wahl teilnehmen, wie sie sich informieren und ob sie sich überhaupt für Kommunalpolitik interessieren, darüber haben die GN mit vier Erstwählern gesprochen.

Erstwähler sind in diesem Jahr alle Jugendlichen, die zwischen dem 12. September 1995 und dem 11. September 2000 geboren wurden. 8186 Erstwähler leben zurzeit in der Grafschaft Bentheim, berichtet Jens Geers, Sachbearbeiter „Wahlen“ beim Landkreis. Insgesamt leben in Niedersachsen 6,5 Millionen Wahlberechtigte. Eine Statistik der Landeswahlleitung zeigt, dass die 16 bis 17-Jährigen nur 164.679 Wahlberechtigte stellen.

Der 18-jährige Lennart Geesen aus Nordhorn berichtet, dass er in jedem Fall ein großes Interesse an Politik hat. Dennoch gesteht er, sich noch nicht konkret mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinandergesetzt zu haben.

Ähnlich geht es dem 18-jährigen Erstwähler David Balgar, der ebenfalls aus Nordhorn kommt. Auch er weiß noch nicht, wo er seine Kreuze am 11. September setzen wird. Da sich beide aber der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst sind, wollen sie sich vor der Wahl konkreter informieren.

Während der GN-Umfrage zeigt sich, dass viele Erstwähler noch kein Interesse für Politik haben. So zum Beispiel die 16 Jahre alte Nina-Marie Kratzl. Die Nordhornerin erklärt, in diesem Jahr noch nicht wählen zu gehen. Aber als Wahlhelferin ist sie im Einsatz.

Die 16-jährige Marie Schneider aus Nordhorn denkt ähnlich. Auch sie will in diesem Jahr noch nicht wählen gehen, da sie sich bislang nicht informiert hat. Sie ist sicher, dass viele ihre Ansicht teilen: „Ich denke, 95 Prozent meiner Altersgenossen haben ebenfalls komplett vergessen, dass demnächst Kommunalwahlen sind.“ Aufgrund dessen ist sich Marie Schneider unsicher, ob das aktive Wahlrecht mit 16 tatsächlich sinnvoll ist.

Sich nicht zu informieren – das kann David Balgar nicht nachvollziehen: „Da wir täglich mit Politik in Berührung kommen, sollte jeder Interesse daran haben. Mit 16 Jahren dürfte jeder in der Lage sein, sich eine differenzierte eigene politische Meinung zu bilden.“

Lennart Geesen ist der Ansicht, dass das aktive Wahlrecht mit 16 auf jeden Fall gut ist und einen Zuwachs an Demokratie darstellt. Er hat den Eindruck, dass das mangelnde Interesse der Jugendlichen dadurch entstehe, dass viele einfach nicht wissen, wo Kommunalpolitik wirke. Marie Schneider unterstreicht diesen Eindruck. Im Politikunterricht in der Schule sei Kommunalpolitik gar kein Thema gewesen, berichtet die Gymnasiastin. Dadurch habe sie selbst den Eindruck bekommen, Kommunalpolitik sei langweilig. Die Bundestagswahl empfindet sie als deutlich spannender, „da man dort die richtig wichtigen Leute wählt“.

Internet ist wichtige Informationsquelle

Unter den Befragten gibt es scheinbar keine einhellige Meinung, ob das aktive Wahlrecht mit 16 sinnvoll ist oder nicht. Einig sind sie sich aber durchaus darin, dass das Thema Kommunalpolitik für Jugendliche spannender gestaltet werden muss. Wie es ansprechender gestaltet werden könnte, darauf haben sie aber auch keine Antwort. Deutlich wird jedoch: Für junge Menschen ist das Internet im Bezug auf Politik eine der wichtigsten Informationsquellen. Hier könnten Parteien die Chancen des Mediums besser nutzen und gezielter Jugendliche ansprechen, auf sie eingehen und diese so in Zukunft auch stärker für Kommunalpolitik begeistern.

Der Landkreis will auf seiner Webseite zeitnah alle wichtigen Informationen zur Kommunalwahl für Erstwähler online stellen: www.grafschaft-bentheim.de.