Erwischt: Mann schmuggelt Drogen in Unterhose

Mehr aus diesem Ressort

Die Aufführungen der „Affenoper“ in Bad Bentheim waren ein großer Erfolg. Auch der Autor des Stücks war zur Premiere extra aus Hamburg angereist. mehr...

Der Abschnitt zwischen Autobahn und Kurbad ist ab Donnerstag wieder frei. Am 30. September soll das Teilstück fertig sein, dann geht es direkt weiter mit der Strecke zwischen der Bahnunterführung und der Landesstraße 39. mehr...

Die Verwaltung der Stadt Bad Bentheim und das Osnabrücker Unternehmen „Prowind“ möchten weiterhin an der Erweiterung des Windparks in Waldseite festhalten. Streitpunkt ist allerdings immer noch die bewohnte Hofstelle. mehr...

Wegen der gesunkenen Asylbewerberzahlen werden mobile Wohneinheiten in Schüttorf nicht mehr benötigt. Die Idee, sie anders zu verwenden, erfordert eine Änderung des Bebauungsplans. Davon sieht die Gemeinde ab. mehr...

Die Mitglieder der Facebookgruppe „Schüttorfer Kommunalpolitik“ fordern in einem offenen Brief eine Planstelle für die Betreuung und Koordinierung der ehrenamtlichen Arbeit in der Samtgemeinde Schüttorf. mehr...