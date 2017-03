Erzieherinnen verteidigen ihren guten Ruf

Nordhorn. „Honorarkräfte streiten wegen Steuern“ hieß es in den GN vom 15. März. Die GN waren einem Hinweis nachgegangen, nach dem etwa 40 Honorarkräfte des Landkreises, überwiegend Frauen, aber auch Männer mit einer sozial-pädagogischen Ausbildung, für ihre Tätigkeit Steuern nachzahlen sollen, zum Teil in fünfstelliger Höhe. Landrat Friedrich Kethorn hatte auf Anfrage versichert, der Landkreis habe nichts falsch gemacht. In den Verträgen stehe, dass das Nebeneinkommen zu versteuern und dem Finanzamt mitzuteilen sei. Nein, so Kethorn, steuerfrei seien die Beträge nicht, weder bei Beschäftigungsverhältnissen nach Paragraf 32 Sozialgesetzbuch VIII („Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe“) noch nach Paragraf 27 („Hilfe zur Erziehung“). Zwei Drittel der etwa 140 beim Landkreis beschäftigten Kräfte hätten ja auch ihre Nebeneinkünfte versteuert oder die geforderten Nachzahlungen geleistet.

Betroffene wehren sich

Kethorns Feststellung – „Wir haben nichts falsch gemacht“ – wollen 15 der 40 Betroffenen so nicht stehen lassen. Sie haben sich gemeinsam einen Lingener Anwalt genommen, der gleich zu Beginn feststellt, „dass alle Honorarkräfte, die wir vertreten, die vom Landkreis Grafschaft Bentheim gezahlten Honorare im Rahmen ihrer Steuererklärung angegeben haben. Diese Honorare hat das Finanzamt im Rahmen der von ihm regelmäßig erteilten Steuerbescheide als steuerfrei anerkannt.“ Erst vor Weihnachten 2016 habe das Finanzamt Nachveranlagungen erhoben und mitgeteilt, die Voraussetzungen für die Beurteilung der Steuerfreiheit hätten sich nachträglich geändert und deshalb würden auch die Steuerbescheide nachträglich angepasst – mit Nachforderungen von mehreren Tausend Euro für einzelne Betroffene. „Hiergegen wenden sich die von uns vertretenen Honorarkräfte auf dem von der Rechtsordnung vorgesehenen Rechtsweg“, so der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hans-Peter Schmidt aus Lingen (seine weitere Stellungnahme siehe Text unten).

„Da ist nichts hinterzogen worden, aber für Einzelne von uns sind diese Nachforderungen existenzbedrohend“, sagen drei der Betroffenen, die aufgrund des schwebenden Verfahrens nicht namentlich genannt werden wollen. Sie möchten nicht nur ihren guten Ruf verteidigen, sondern auch auf den für sie unverständlichen Verlauf aufmerksam machen und auf die persönlichen Konsequenzen.

Seit Jahren im Nebenjob

Die Betroffenen, überwiegend Frauen mit sozialer Qualifikation, wie zum Beispiel Kindergärtnerinnen, arbeiten zum Teil schon seit Jahren für den Landkreis. Als Honorarkräfte in Nebentätigkeit betreuen sie stundenweise Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Manche Honorarkräfte betreuen einzelne Kinder, die sie mit in ihre Familie nehmen, andere übernehmen Verantwortung in Kleingruppen in zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. Ihr Verdienst liegt zwischen 20 Euro für Gruppenbetreuung pro Stunde und 17 Euro (für einzelne Kinder). In der Einzelbetreuung gibt es für Sachkosten 10 Euro pro Monat. Das soll für Fahrtkosten (zum Beispiel Abholen des Kindes), Eintrittsgelder (Freibad/Tierpark) Speisen und Getränke zwischendurch oder auch den Wasser- und Stromverbrauch zu Hause reichen. Auch dieses „Budget“ ist steuerpflichtig.

Böse Überraschung

„Vertragsgemäß angemeldet waren die Tätigkeiten von Anfang an“, so die Frauen. Nicht nur sie selbst hatten nachweislich ihren Nebenverdienst beim Finanzamt gemeldet, auch der Landkreis reiche die Daten ein. Einzelne Frauen hatten sich in den vergangenen Jahren sogar über Rückzahlungen vom Finanzamt gefreut. – Bis Weihnachten 2016, als die Nachzahlungsaufforderungen kamen, rückwirkend für fünf Jahre, so die Frauen. Was war passiert? – Aus Sicht der Betroffenen gibt es einen zeitlichen „Bruch“ im Umgang des Landkreises mit den Honorarkräften: Eine der Frauen hatte im Frühjahr 2016 für die Steuererklärung 2015 beim Landkreis nach einer Bescheinigung über die Steuerfreiheit als Honorarkraft gefragt, diese aber auch nach mehreren Gesprächen nicht bekommen. Zu dieser Zeit noch waren die Frauen nach Paragraf 32 des Sozialgesetzbuches VIII bezahlt worden. Vorher war es sogar üblich, dass der Landkreis Bescheinigungen „zur Vorlage beim Finanzamt“ ausstellte. Den GN liegen mehrere davon vor. Darin bestätigt der Landkreis, dass den Betreuern eine „Entschädigung in Höhe von … Euro im Rahmen der Jugendhilfe gemäß § 29 in Verbindung mit § 32 Sozialgesetzbuch (…) gezahlt“ worden sei. Über diesen Paragrafen heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 21. April 2011: „Bei diesen Geldleistungen der Jugendämter handelt es sich um Beihilfen, die unmittelbar die Erziehung fördern und aus öffentlichen Mitteln geleistet werden. Sie sind daher bei der Pflegeperson als steuerfreie Einnahme im Sinne des § 3 Nr. 11 Einkommenssteuergesetz zu behandeln.“ – Dieses hatte das Finanzamt auch anerkannt.

Was bisher gegolten hatte, verlor im Juli 2016 seine Gültigkeit. Der Landkreis teilte den Honorarkräften mit, dass statt Paragraf 29 und 32 nun Paragraf 27 gelte.

Gutachten mit Folgen

Vorangegangen war beim Landkreis offensichtlich eine Stellungnahme des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg, das im Mai 2016 im Landkreis eingegangen war und empfahl, „nach heutiger Betrachtung“ den Paragrafen 27 anzuwenden. Mit ein Grund für das Gutachten war die Übernahme des Jugendamtes der Stadt Nordhorn durch den Landkreis zum 1. Januar 2013 gewesen, die in der Stellungnahme erwähnt wird und der Wunsch des Landkreises nach einer „einheitlichen Bewertung“. Das Institut erwähnt in seiner Zusammenfassung drei besondere Punkte:

Das Kreisjugendamt hatte bis dahin die Aufgaben der Honorarkräfte als Hilfe nach den Paragrafen 29 in Verbindung mit Paragraf 32 SGB VIII bezeichnet, aber die Betreuer auf ihre Steuerpflicht hingewiesen.

Die Stadt Nordhorn hatte sich ebenfalls auf „qualifizierte Tagespflege“ nach Paragraf 32 bezogen, aber diese als steuerfreie Einnahme nach Steuerrecht bewertet.

Das Institut vertrat die Meinung, dass allenfalls der Paragraf 27 anzuwenden sei und Steuerpflicht bestehe. Eine Steuerfreiheit gelte lediglich für den Paragrafen 39 in Bezug auf Pflegegeldleistungen, der auch in der Stellungnahme von Friedrich Kethorn als „nicht zutreffend deklariert“ wurde. Es würden, so das Institut abschließend keine „Pflegegeldleistungen nach § 39“ gezahlt, sondern Leistungsentgelte.

Finanzamt reagiert

Nach dieser Stellungnahme änderte der Landkreis seine Deklarierung. Ein Akt, den das Finanzamt als „nachträglich“ angesehen hat. Somit wurden die Steuererklärungen rückwirkend neu bewertet und die betroffenen Honorarkräfte nachveranlagt. Das führte zu den Rückforderungen von bis zu 20.000 Euro. Eine Summe, die für einige Betroffene nur schwer oder kaum aufzubringen ist. Einzelne fühlten sich in ihrer Existenz bedroht, so die Frauen: „Wo soll man kurzfristig so viel Geld hernehmen.“ Deshalb haben sie Widerspruch eingelegt. Zur Not wollen die Frauen den Klageweg beschreiten.

