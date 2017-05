EU-Bericht: Deutschland sauberes Badeland

dpa Kopenhagen. In Deutschland bleibt das Baden in fast allen Flüssen, Seen und an den Küsten ein sauberes Vergnügen. Nach einem neuen EU-Bericht zur Qualität der Badegewässer erfüllen 97,8 Prozent der untersuchten deutschen Badestellen die EU-Mindeststandards. Nur fünf Stellen in Deutschland bekamen den Stempel „mangelhaft“: Es handelt sich um zwei Badeplätze in Niedersachsen am Dümmer, außerdem in Baden-Württemberg um den Finsterroter See in Wüstenrot und die Kocherbadebucht in Künzelsau. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Stelle in Tremt zwischen Stralsund und Greifswald betroffen.