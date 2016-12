EU fördert Grenzregion mit 18 Millionen Euro

gn Münster/Gronau/Enschede. Der Interreg-Lenkungsausschuss der Euregio hat in Münster drei neue grenzüberschreitende Projekte genehmigt. Dadurch fließen bis 2020 rund 17,9 Millionen Euro in Trinkwasserschutz, Wirtschaft und Bildungswesen der deutsch-niederländischen Grenzregion. Die Hälfte der Mittel stellt die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung.

Mit Investitionen von fast 8,5 Millionen Euro erhält der grenzüberschreitende Trinkwasserschutz im Einzugsgebiet der Vechte einen kräftigen Impuls. Unter dem Namen „MEDUWA Vecht(e)“ haben sich Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen und der niederländische Wasserverband Waterschap Zuiderzeeland zusammengeschlossen, um ein wachsendes Umweltproblem zu lösen: die Verschmutzung von Trinkwasser, Boden, Nahrungsmitteln und Luft durch Human- und Tierarzneimittel sowie multiresistente Bakterien. Die Leitung des Projektes übernimmt die Universität Osnabrück.

Das Projekt „Smart Production“ umfasst Investitionen von rund 6,3 Millionen Euro und soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Entwicklung und Produktion von Kleinserien von 1 bis 1.000 Stück unterstützen. In dem Vorhaben arbeitet das Netzwerk Oberfläche NRW in Münster mit einem Dutzend Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen von deutscher und niederländischer Seite zusammen.

Mit dem Projekt „Lernen ohne Grenzen“ fließen in den kommenden Jahren rund 3,1 Millionen Euro in die berufliche Bildung. Ziel ist es, die Anschlussmöglichkeiten zwischen deutschen und niederländischen Berufsausbildungen zu verbessern. In dem Projekt arbeiten 24 deutsche und niederländische Bildungsträger zusammen. Leadpartner ist das Graafschap College in Doetinchem.