EU-Gipfel berät Verhältnis zu Moskau

dpa Brüssel. Nach dem Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Präsident Wladimir Putin nimmt heute auch der EU-Gipfel in Brüssel das Verhältnis mit Russland in den Fokus. Die 28 Staats- und Regierungschefs wollen beraten, ob Moskau trotz der Konflikte in Syrien und der Ukraine auch Partner für die EU sein kann. Weitere Themen des zweitägigen Treffens sind die Flüchtlingskrise und der immer noch ungelöste Streit über den Handelspakt Ceta mit Kanada. CSU-Europapolitiker Manfred Weber mahnte die EU-Staaten eindringlich, Ceta nicht scheitern zu lassen.