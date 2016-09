EU-Ratspräsidentschaft: Ceta wird im Oktober unterschrieben

dpa Brüssel. Das umstrittene Handelsabkommen Ceta mit Kanada wird nach Einschätzung der slowakischen EU-Ratspräsidentschaft wie geplant im Oktober unterzeichnet. Bei einem Ministertreffen in Brüssel sei man sich aber einig gewesen, dass die verbleibende Zeit für letzte „Vorbereitungen“ genutzt werden müsse, sagte der slowakische Staatssekretär Ivan Korcok. Sowohl die SPD als auch die österreichischen Sozialdemokraten fordern Klarstellungen zu dem bereits fertig ausgehandelten Vertrag. Korcok sagte, er erwarte eine intensive Debatte der EU-Handelsminister in Bratislava am Freitag.