Europacup-Finale nach Anschlag: Mehr Kontrollen und Polizei

dpa Stockholm. Nach dem Terroranschlag in Manchester wird das Europa-League-Finale zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United am Abend unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Maßnahmen wie eine massive Polizeipräsenz oder verstärkte Einlasskontrollen am Stadion wurden zwar bereits lange im voraus beschlossen, weil der Endspiel-Ort Stockholm erst am 7. April das Ziel eines Anschlags war. Aber der Kontakt zwischen der UEFA, dem schwedischen Verband und der Polizei vor Ort sei noch einmal verstärkt worden, hieß es nun.