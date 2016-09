dpa Bratislava. Sichere Grenzen, Schutz vor Terror, Jobchancen: Die Europäische Union ringt um einen Neustart, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Knapp drei Monate nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt feilen die 27 verbleibenden Staaten in Bratislava an einem Plan für die nächsten Monate. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte rasche Fortschritte an. Man sei in einer kritischen Situation, sagte sie. Es geht um eine sogenannte Agenda von Bratislava oder auch „Bratislava Roadmap“, mit der die EU Handlungsfähigkeit beweisen will.